快訊

蔡頭傳出病逝 經紀人坦言「已經失聯兩三周」

台中東區槍手行凶畫面曝光 快速冷血連開兩槍慢步離開

台中槍響民代批治安 警方：迅速破案維護安全

中央社 / 台中26日電

台中市啟動加強重要節日安全維護工作，第2天卻在超商外發生槍擊案，被害者當場死亡，民進黨台中市議會黨團痛斥要民眾如何安心過年。警方表示，迅速破案，維護治安。

台中市林姓男子今天中午與另名男子在東區精武東路的超商外發生爭執，林男突遭對方開槍攻擊頭部，涉案男子開槍後逃逸，林男送醫後傷重不治，警方成立專案小組調查，不到3小時追捕到嫌犯，迅速破案。

民進黨台中市議會黨團透過新聞稿表示，凶嫌舉槍轟了被害人2槍，被害人當場死亡，幸好未殃及無辜，大白天竟直接開槍，讓人懷疑是否把台中市當成沒有法紀的地方。市府在本週啟動加強重要節日安全維護工作，第2天竟發生重大治安事件，不僅諷刺也更加令人擔心。

黨團總召、市議員江肇國指出，根據警政署統計110年度，台中市治安直接相關案件發生數高達6000多件，遭受傷害的被害人數共逾8400人，居高不下的數據顯示台中市的治安存在嚴重問題，近日因疫情問題導致民眾精神壓力大增，市府應加強採取預防性措施。

警方透過文字稿表示，成立專案小組，不到3小時迅速破案，後續追查有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源，加強重要安全維護工作期間，維護大眾安全，讓市民安心過年。

台中市 民進黨

延伸閱讀

影／台中東區超商槍手連射兩槍奪友命 稱欲投案

影／台中東區超商槍手落網 警方：疑對死者霸凌不滿

台中東區「行刑式」槍殺一人後逃逸 槍手東協廣場落網

影／台中東區槍手行凶畫面曝光 快速冷血連開兩槍慢步離開

相關新聞

影／台中東區槍手行凶畫面曝光 快速冷血連開兩槍慢步離開

台中市趙姓男子與林姓男子有宿怨，今上午相約在東區超商談判，趙拿出預藏改造手槍，先對坐著的林開一槍後，林倒地趙再補一槍，趙...

傳被妻子家暴...網紅「台南Josh」6點聲明回應：我的身心都需要休息

知名棒球評論YouTuber「台南Josh」疑夫妻吵架，表姊、律師陳宇安在臉書PO文，透露表弟被妻子家暴，同時上傳幾張表...

孫安佐製槍案一審判「公訴不受理」 孫鵬、狄鶯反應曝光

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，士林地方法院今天下午宣判，本件為美國法律不處罰，本國法...

孫安佐涉在美「製造手槍」未遂 士林地院今判公訴不受理

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，辯護團隊主張「我國沒有審判權」懇請公訴不受理。士林地方...

影／屏東KTV爆兇殺案！酒客遭砍「一刀劃到肚臍」慘死 警鎖定對象

屏東市一家KTV今天清晨發生兩間包廂酒客疑因口角衝突，其中一方竟持刀砍死陳姓男子、另名林姓男子右手臂被砍傷，警方已鎖定涉...

台中東區「行刑式」槍殺一人後逃逸 槍手東協廣場落網

台中市林姓男子今天中午與趙姓友人在東區精武東路的超商「談事」，兩人談論約30分鐘後，趙突然右手拿出預藏的手槍，朝林左頭部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。