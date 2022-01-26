台中槍響民代批治安 警方：迅速破案維護安全

台中市啟動加強重要節日安全維護工作，第2天卻在超商外發生槍擊案，被害者當場死亡，民進黨台中市議會黨團痛斥要民眾如何安心過年。警方表示，迅速破案，維護治安。

台中市林姓男子今天中午與另名男子在東區精武東路的超商外發生爭執，林男突遭對方開槍攻擊頭部，涉案男子開槍後逃逸，林男送醫後傷重不治，警方成立專案小組調查，不到3小時追捕到嫌犯，迅速破案。

民進黨台中市議會黨團透過新聞稿表示，凶嫌舉槍轟了被害人2槍，被害人當場死亡，幸好未殃及無辜，大白天竟直接開槍，讓人懷疑是否把台中市當成沒有法紀的地方。市府在本週啟動加強重要節日安全維護工作，第2天竟發生重大治安事件，不僅諷刺也更加令人擔心。

黨團總召、市議員江肇國指出，根據警政署統計110年度，台中市治安直接相關案件發生數高達6000多件，遭受傷害的被害人數共逾8400人，居高不下的數據顯示台中市的治安存在嚴重問題，近日因疫情問題導致民眾精神壓力大增，市府應加強採取預防性措施。

警方透過文字稿表示，成立專案小組，不到3小時迅速破案，後續追查有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源，加強重要安全維護工作期間，維護大眾安全，讓市民安心過年。