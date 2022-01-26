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影／台中東區槍手行凶畫面曝光 快速冷血連開兩槍慢步離開

聯合報 / 記者陳宏睿趙容萱黃仲裕／台中即時報導

台中市趙姓男子與林姓男子有宿怨，今上午相約在東區超商談判，趙拿出預藏改造手槍，先對坐著的林開一槍後，林倒地趙再補一槍，趙隨後慢步離開現場，駕駛轎車逃逸。附近監視器拍到趙行凶過程，從開槍至離開，僅短短11秒，影片中趙動作順暢，行為冷血，警方已在今天下午3時許，在東協廣場抓人，全案依槍砲、殺人罪警詢中。

據查，林姓男子（49歲）有毒品前科，今天上午11時許，與有殺人未遂前科的趙姓男子（51歲），相約在東區精武東路、三賢路附近的超商外休息區談事，兩人喝咖啡、談論約30分鐘後，趙右手拿出預藏的手槍，先朝林的左側太陽穴開一槍，林中槍倒地後，趙再對林的頭頂天靈蓋再開一槍，林倒地後在地面留下一灘血跡。

林姓男子被救護車送往國軍台中總醫院，中午12時42分到院時已無生命跡象，明顯死亡，醫師下午1時14分宣布死亡。

台中市第三警局與台中市刑大合組專案小組，今天下午3時許，掌握趙在東協廣場頂樓，揚言欲持槍自戕，警方先對趙心戰喊話，時間約30多分鐘，趁趙不備時上前抓人，當場起獲改造手槍一把、子彈6發。

警方初步了解，趙姓男子辯稱是林姓男子的小弟，長期遭林欺壓，且有財務糾紛，一時氣憤，才會做出犯行，不過趙落網後精神狀況不佳，行凶動機是否真如趙所言，辦案人員將追查釐清，並擴大追查槍支來源，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，依殺人、槍砲罪偵辦。

台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍，林傷重不治，警方今天下午在東協廣場頂樓抓人。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍，林傷重不治，警方今天下午在東協廣場頂樓抓人。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍，林傷重不治，警方今天下午在東協廣場頂樓抓人。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與林姓男子有積怨，趙今天中午持槍在東區超商外，對林頭部開兩槍，林傷重不治，警方今天下午在東協廣場頂樓抓人。圖／讀者提供

殺人 台中市 超商

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