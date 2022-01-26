孫安佐製槍案一審判「公訴不受理」 孫鵬、狄鶯反應曝光

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，士林地方法院今天下午宣判，本件為美國法律不處罰，本國法院無審判權，判決公訴不受理；孫鵬、狄鶯聽聞好消息，開心感謝台灣司法。

孫安佐在美服刑238日後遣返，2018年12月11日入進台灣，立即被帶往士林地檢署調查，經過多年偵審，士院開庭9次，其父親孫鵬每次到庭旁聽，緊盯案件進度。

孫安佐官司多次開庭，父親孫鵬屢次陪同旁聽。圖／本報資料照片

今天下午4點士林地院宣判，律師第一時間致電孫鵬告知判決結果，孫鵬、狄鶯聽聞公訴不受理，特別開心，透過律師對外表示「感謝台灣司法！」

律師也說，孫安佐得知判決結果，第一時間冷靜、淡定詢問律師下一步該如何？律師稱先等收判決書，看20天後檢方有無動作，若屆時無上訴判決才確定。

士林地院今下午說明判決理由，孫安佐觸法但行為地在美國，美國法律不處罰，因此我國無審判權，公訴不受理。

孫安佐偵查中鉅細彌遺陳述，買槍枝零件目的是為了持有手槍，購買後曾嘗試組裝；經美國員警組裝本案槍枝，確實可操作，且美國彈道組鑑識科學單位報告證實，孫安佐已著手製槍；美國檢察官函覆我國檢察官的電郵指出「若槍枝已被組裝完成，被告將被賓州政府當局起訴持有槍支罪，然本案並無此情形」。

合議庭認定，孫安佐購買不同廠牌槍枝零件加以組裝，槍枝為可發射子彈具有殺傷力，為改造手槍，而非起訴書稱的制式手槍，孫安佐觸犯我國修正前槍砲彈藥刀械管制條例「製造具殺傷力之改造手槍未遂罪」。

士院指出，起訴書與公訴檢察官援引美國聯邦法典第922條(a)(1)(A)及、(g)(5)(B)、同法典第26編第5822條、美國賓州法律第18編第907條(a)(1)條文等規定，經本院綜合卷內資料，以及鑑定人林志潔教授提供的法律意見鑑定報告，認定上述法條無從作為涉犯製槍未遂罪的法條依據，採信辯護人主張美國法律不處罰。