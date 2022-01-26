快訊

高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏東KTV爆兇殺案！酒客遭砍「一刀劃到肚臍」慘死 警鎖定對象

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市一家KTV今天清晨發生兩間包廂酒客疑因口角衝突，其中一方竟持刀砍死陳姓男子、另名林姓男子右手臂被砍傷，警方已鎖定涉案對象。據了解，涉案對象是列管治安顧慮人口，才剛出獄不久。

事發的KTV今天白天上午原本鐵門半開，事情曝光後，鐵門已拉下。據了解，今清晨5點多，警獲報，KTV發生鬥毆事件。據了解，108包廂與102包廂客人疑因酒後口角糾紛，108包廂的客人竟持刀砍死102包廂的37歲陳男、砍傷40歲林男，當時兩方包廂都還有其他友人，犯案動機、兩方人馬是否認識、現場情況，警方已將現場人員帶回，釐清案情。

死者37歲陳姓男子遭砍死，胸前一刀劃到肚臍，現場失去呼吸心跳，送醫後不治，手段殘忍。

屏東縣近期治安不平靜，本月16日東港分局轄內一間釣蝦場內附屬KTV內發生三人在包廂圍毆一人，造成李男腦震盪與顏面骨折。未料今清晨屏東分局轄內KTV包廂發生命案，釀一死一傷，警方已鎖定嫌犯。

屏東市一家KTV今天驚傳命案釀一死一傷。記者劉星君／攝影
屏東市一家KTV今天驚傳命案釀一死一傷。記者劉星君／攝影
屏東市一家KTV今天驚傳命案釀一死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東市一家KTV今天驚傳命案釀一死一傷。記者劉星君／翻攝

KTV 屏東縣

延伸閱讀

屏東KTV命案 酒後起口角衝突釀一死一傷

相關新聞

孫安佐涉在美「製造手槍」未遂 士林地院今判公訴不受理

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，辯護團隊主張「我國沒有審判權」懇請公訴不受理。士林地方...

台中東區「行刑式」槍殺一人後逃逸 槍手東協廣場落網

台中市林姓男子今天中午與趙姓友人在東區精武東路的超商「談事」，兩人談論約30分鐘後，趙突然右手拿出預藏的手槍，朝林左頭部...

影／台中東區超商槍手連射兩槍奪友命 稱欲投案

台中市林姓男子今天中午與趙姓友人在東區精武東路的超商「談事」，兩人談論約30分鐘後，趙突然右手拿出預藏的手槍，朝林男左頭...

影／屏東KTV爆兇殺案！酒客遭砍「一刀劃到肚臍」慘死 警鎖定對象

屏東市一家KTV今天清晨發生兩間包廂酒客疑因口角衝突，其中一方竟持刀砍死陳姓男子、另名林姓男子右手臂被砍傷，警方已鎖定涉...

交安死亡人數增 王國材點名柯文哲：盼續當道安優等生

交通事故居高不下引發各界關注，交通部道安會從去年12月開始，每月至少舉辦一次記者會，公布全台道安相關數據，今更由交通部長...

台中鬧區超商外槍響 1男頭部中彈傷重不治 警追開槍手

台中市第三警分局在今天中午12時許獲報，有兩名男子在東區精武路、三賢路的超商糾紛，警、消獲報到場時，一名男子已倒臥在地面，無呼吸、心跳，頭部疑似中彈，已送往國軍803醫院急救，稍早因傷重不治，目前警方正在查明男子身分，釐清案發原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。