影／屏東KTV爆兇殺案！酒客遭砍「一刀劃到肚臍」慘死 警鎖定對象

屏東市一家KTV今天清晨發生兩間包廂酒客疑因口角衝突，其中一方竟持刀砍死陳姓男子、另名林姓男子右手臂被砍傷，警方已鎖定涉案對象。據了解，涉案對象是列管治安顧慮人口，才剛出獄不久。

事發的KTV今天白天上午原本鐵門半開，事情曝光後，鐵門已拉下。據了解，今清晨5點多，警獲報，KTV發生鬥毆事件。據了解，108包廂與102包廂客人疑因酒後口角糾紛，108包廂的客人竟持刀砍死102包廂的37歲陳男、砍傷40歲林男，當時兩方包廂都還有其他友人，犯案動機、兩方人馬是否認識、現場情況，警方已將現場人員帶回，釐清案情。

死者37歲陳姓男子遭砍死，胸前一刀劃到肚臍，現場失去呼吸心跳，送醫後不治，手段殘忍。