Toyz找「鼠哥」買500顆大麻菸彈 保時捷內試貨交易

知名網路直播主劉偉健（Toyz）涉嫌在前年底夥同友人，以60萬代價，向「鼠哥」購買500顆大麻菸彈後，委由下線販售，並依不同比例分潤，警方去年8月誘捕偵查時，抓到劉委託販售大麻的李姓男子等人，查扣154顆大麻菸彈，劉承認涉案，台中地檢署今偵結，依毒品危害防制條例罪，起訴劉等涉案8人。

起訴指出，綽號「Toyz」劉偉健（29歲）在2020年11月間，與賴姓（21歲）、楊姓友人（20歲）共謀販售大麻，同年12月間，透過方姓（20歲）、江姓男子（48歲）向具有購買大麻菸彈管道的「鼠哥」，談好以現金60萬價格，購買500顆大麻菸彈，每顆進價成本為1200元。

同年11月16日，方姓男子在新北市蘆洲區的土地開發公司內，展示一顆大麻菸彈給劉偉健觀看，23日方前往江姓男子位於新北市新莊區的租屋處，拿取大麻菸彈後，將菸彈拿到劉位於新北市的住處，供劉確認，28日劉找來賴姓友人陪同，在名下紅色保時捷跑車內，將方交付菸彈，由賴確認品質，經確認品質無訛後，以60萬成交。

雙方約定好交易後，劉偉健找來楊姓男子負責前往付款、拿取菸彈，接著再指示賴姓友人，尋找合作販毒下線，除在去年2月，找到施姓女子（29歲）販售大麻菸彈給藥腳，同年7月間，找到劉姓（24歲）、李姓男子（22歲）販售200顆大麻菸彈，劉與二人約定以售價的50%、25%、25%之比例朋分利潤。

李姓男子透過Telegram通訊軟體，在「色色ㄉ社群」上，刊登販賣大麻菸彈，並以每顆大麻菸彈4500元至7000元不等價格賣給藥腳，去年8月9日，彰化縣刑大誘捕偵查，佯以16.5萬，購買154顆大麻菸彈，約出交易時，當場在台中市查獲。

台中地檢署指揮彰化縣刑大偵辦全案後，今偵查終結，認定劉偉健等涉案8人，涉犯販毒罪嫌重大，依毒品危害防制條例起訴。