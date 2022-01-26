影／緝毒護台 新北警銷燬沒入3、4級毒品40公斤

新北市警局去年上半年裁處沒入第三、四級毒品，今天送至新店垃圾焚化廠進行銷燬，透過公開毒品銷毀，新北刑大重申，警方全力查緝各級毒品的快決心絕不鬆懈。

新北刑大大隊長蕭瑞豪表示，今天所銷燬毒品總重達40.6公斤，約可供15萬人次吸食，若未及時查獲將嚴重影響民眾健康及社會治安，此次所銷燬毒品的市價不斐，新北警方動員包含霹靂小組在內共20多名警員，荷槍實彈全程戒備，絲毫不敢大意。

刑大指出，經統計110年新北警方共查獲施用第三、四級毒品人數946人，其中18至30歲人數計有471人，占49.79%，顯示接觸第三、四級毒品年齡層仍為年輕族群居多，近年來毒販為躲避警方查緝並吸引好奇之青少年施用，不斷翻新外包裝及成分，今天銷燬除愷他命、FM2等傳統毒品外，也包括新興的甲基甲基卡西酮，俗稱「喵喵」及亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）等卡西酮類毒咖啡包。