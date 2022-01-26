Toyz涉賣500顆大麻菸彈 檢方今偵結認定販毒起訴

知名網路直播主劉偉健（Toyz）涉嫌賣大麻菸彈，遭檢方聲押獲准，去年11月底，羈押期滿後，前往台中戒治所觀察勒戒，3日才獲釋，全案今由台中地檢署偵結，認定劉等8人涉嫌販售二級毒品大麻菸彈，依法起訴，另因劉有交代上手，建請院方依法減刑。

劉偉健（29歲）綽號「Toyz」是網路遊戲「英雄聯盟」的電競選手，後來以經營網路直播、YouTube聞名，去年5月至9月間，台中地檢署緝毒組在中部地區，查到涉嫌販售大麻菸彈的多名大、小藥頭，起獲200顆大麻菸彈。

檢方循線再追，查出劉涉嫌重大，去年9月28日收網，帶回劉等涉案人，其中劉遭檢方聲押獲准，另名楊姓軍人則獲40萬交保。

去年11月26日，因2個月羈押期將屆滿，台中地檢署向台中地院聲請延押，法院審理後，認定劉已交出毒品上手，承認犯行，裁定150萬交保、限制出境。