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Toyz涉賣500顆大麻菸彈 檢方今偵結認定販毒起訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

知名網路直播主劉偉健（Toyz）涉嫌賣大麻菸彈，遭檢方聲押獲准，去年11月底，羈押期滿後，前往台中戒治所觀察勒戒，3日才獲釋，全案今由台中地檢署偵結，認定劉等8人涉嫌販售二級毒品大麻菸彈，依法起訴，另因劉有交代上手，建請院方依法減刑。

劉偉健（29歲）綽號「Toyz」是網路遊戲「英雄聯盟」的電競選手，後來以經營網路直播、YouTube聞名，去年5月至9月間，台中地檢署緝毒組在中部地區，查到涉嫌販售大麻菸彈的多名大、小藥頭，起獲200顆大麻菸彈。

檢方循線再追，查出劉涉嫌重大，去年9月28日收網，帶回劉等涉案人，其中劉遭檢方聲押獲准，另名楊姓軍人則獲40萬交保。

去年11月26日，因2個月羈押期將屆滿，台中地檢署向台中地院聲請延押，法院審理後，認定劉已交出毒品上手，承認犯行，裁定150萬交保、限制出境。

檢方以劉毛髮曾驗出二級毒品反應，聲請觀察勒戒獲准，劉在同年月26日傍晚，被移送至台中勒戒所至今年1月3日獲釋，台中地檢署今偵查終結，將劉與共犯8人，涉嫌購買、販售500顆大麻菸彈，依違反毒品危害條例起訴。

知名網路直播主劉偉健（Toyz）涉嫌購買、販售500顆大麻菸彈，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照
知名網路直播主劉偉健（Toyz）涉嫌購買、販售500顆大麻菸彈，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照

大麻 毒品 網路直播 Toyz 直播主

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