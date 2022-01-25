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假檢警騙走老婦千萬 網路轉帳「繳費」避上限
李姓男子在台北市經營水房替假檢警詐騙集團洗錢，用被害人提款卡網路轉帳，採第三方支付繳費方式規避轉帳額度上限，近半年向11人騙走1400萬元；刑事局拘提李等4人依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送，法院裁定李8萬元交保，檢方訊後請回其餘3人。
警方調查，詐團假冒戶政事務所人員致電民眾，謊稱被冒用身分辦理身分證，再冒充檢警稱涉及刑案要監管帳戶，當面向被害人領取提款卡及密碼。
40歲李男去年9月起指揮收水車手取得提款卡後，插入讀卡機操作網路轉帳，因約定或非約定帳號有每日轉帳上限，李等人將被害人款項轉至第三方支付虛擬帳戶，以繳費名義規避上限，每名被害人被騙數萬至數十萬元不等。
北市1名7旬家庭主婦被騙1200萬元最多，她的丈夫經商，刷存摺發現帳戶一空，才知妻子受騙，去年9月赴刑事局報案。
刑事局偵九大隊第二隊追查水房位於北市某公寓，本月6日搜索水房及犯嫌住處，拘提李等4人。李否認犯案，3名收水車手坦認轉帳，稱不知款項來源。
警方查扣211萬元現金、金融卡、存摺及15包毒品咖啡包，清查贓款流向數個人頭帳戶，但已無款項。
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