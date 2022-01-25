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財物糾紛談判 重陽橋下傳槍響一人受傷

中央社 / 新北25日電

許姓男子因財物糾紛今天凌晨1時許在三重區重陽橋下與人談判，許男駕車到場就開槍，造成對方一人左小腿受傷送醫，警方目前正積極追緝在逃許男，以釐清案情。

警消今天凌晨1時許接獲通報在三重區環河北路三段60號對面重陽橋下發生槍擊案，有人左小腿受傷，送往台北市新光醫院救護。

三重分局偵查隊長林振瑞接受媒體聯訪時表示，警方獲報到場尋獲彈殼一枚，初步了解，雙方因財物糾紛互約談判，許男開車到場時涉持槍向李姓男子等6人射擊，從現場彈著點等跡證，許男開了3槍以上。

林振瑞表示，簡姓男子左小腿受傷送醫，經治療傷勢無大礙。警方已通知李男等6人到案，將依涉嫌妨害秩序移送法辦；並積極追緝涉嫌開槍的許男，以釐清案情。

新北三重區重陽橋下發生槍擊案，有人左小腿受傷。 示意圖／　Ingimage
新北三重區重陽橋下發生槍擊案，有人左小腿受傷。 示意圖／　Ingimage

槍擊

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