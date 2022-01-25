家暴台南Josh 新婚妻致歉：將為情緒控管問題積極就醫

「台南Josh」妻子Amber在IG上坦承自己情緒失控。 圖擷自 Amber IG

YouTuber「台南Josh」鄭姓男子的新婚妻子Amber今天說，為情緒失控，讓丈夫、丈夫家人及房子受波及和傷害，「我必須向他們說聲抱歉」，也會為情緒控管問題積極就醫。

網傳台南Josh遭妻子家暴而逃家，警方說，24日獲報後，偕同鄭姓男子返家拿衣物，當事人已完成驗傷，但暫未提告及聲請保護令。

Amber在社群網站臉書（Facebook）與Instagram（IG）發文表示，這兩天發生的事，造成大家困擾與騷動，首先說聲對不起。

她說，她一直有情緒控管問題，卻始終不敢面對，先生之前也和她提過是否要一起尋求幫助，無奈近日過於忙碌，23日爆發後才讓她知道真的該面對醫療協助；她不會拿疾病當擋箭牌，未來會聽從親友建議積極就醫。

Amber表示，對過往支持她的網友與合作廠商說聲對不起，即日起公開社群媒體不再更新，謝謝大家關心；再次向先生、公婆及所有遭波及親友致上十二萬分歉意，希望網友不要打擾他們，讓她與先生平靜處理。