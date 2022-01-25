聽新聞
test
0:00 / 0:00
家暴台南Josh 新婚妻致歉：將為情緒控管問題積極就醫
YouTuber「台南Josh」鄭姓男子的新婚妻子Amber今天說，為情緒失控，讓丈夫、丈夫家人及房子受波及和傷害，「我必須向他們說聲抱歉」，也會為情緒控管問題積極就醫。
網傳台南Josh遭妻子家暴而逃家，警方說，24日獲報後，偕同鄭姓男子返家拿衣物，當事人已完成驗傷，但暫未提告及聲請保護令。
Amber在社群網站臉書（Facebook）與Instagram（IG）發文表示，這兩天發生的事，造成大家困擾與騷動，首先說聲對不起。
她說，她一直有情緒控管問題，卻始終不敢面對，先生之前也和她提過是否要一起尋求幫助，無奈近日過於忙碌，23日爆發後才讓她知道真的該面對醫療協助；她不會拿疾病當擋箭牌，未來會聽從親友建議積極就醫。
Amber表示，對過往支持她的網友與合作廠商說聲對不起，即日起公開社群媒體不再更新，謝謝大家關心；再次向先生、公婆及所有遭波及親友致上十二萬分歉意，希望網友不要打擾他們，讓她與先生平靜處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言