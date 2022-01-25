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酒後心生不滿 男子竟拿自製獵槍打鄰居家
花蓮一名47歲高姓男子與鄰居馬姓男子經常發生口角，1月23日晚上高男酒後愈想愈氣，竟拿自製獵槍朝鄰居家裡開槍，嚇得馬男報警，幸好只有客廳隔板毀損，無人傷亡。警方查扣獵槍、鋼珠等證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、毀損等罪名移送偵辦。
據了解，住在秀林鄉水源村的高男與馬男，常常針對生活小事爭吵，馬還砸毀高的愛車，彼此關係惡劣。在23日晚上，高男喝完酒後，膽子也跟著變大，在氣憤之下，竟然拿著自製獵槍往馬家內開了1槍，夜間突然傳出槍聲，讓附近居民都嚇壞了。
高男犯案後持槍返回家中休息，馬男飽受驚嚇立刻報警。警方指出，23日晚間9時左右，吉安警分局水源派出所接獲槍擊案件，到現場發現馬男家客廳的矽酸鈣板牆面遭毀損貫穿，幸好當時馬男與家人正在屋內聊天，詢問現場無人受傷，不需送醫，轄區員警獲報抵達隨即封鎖現場，由鑑識人員採證。
警方循線前往高男住處將他逮捕，同時在倉庫內起獲查扣無照自製獵槍1支、喜得釘1枚、鋼珠1包等證物。高男會開槍的原因，主要是2人在日前曾有毀損糾紛，才憤而開槍。全案移送花蓮地方檢察署偵辦中。
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