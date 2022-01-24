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影／台中毒犯擁槍自重 特警攻堅丟震撼彈抓人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子涉毒品案遭檢方通緝，台中市刑大19日掌握行蹤，因有情資顯示，賴擁槍自重，面對警方攻堅，可能會有反擊開火的動作，所以市刑大在行動前，通知保大特勤中隊協助攻堅任務，辦案人員攻堅當天，先對賴心戰喊話，最後投入震撼彈，造成賴耳鳴後抓人，現場起獲制式手槍、子彈、毒品、現金等贓證物，全案移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。

台中市刑大在去年9月間掌握，涉嫌毒品案遭通緝的賴姓男子（40歲）藏身在台中市，辦案人員蒐證期間，掌握賴身有槍械，且對外放話，若遇警方攻堅，「一定開火回擊」，辦案人員不敢大意，經4個月的蒐證後，確認賴位於西屯區的落腳處，19日執行攻堅行動時，申請保大霹靂特勤中隊的特警支援，以必免可能的駁火場面。

台中市保大特勤中隊長林照國表示，攻堅當天，有先對犯嫌勸降，不過犯嫌持槍叫囂，不願投降，同仁趁賴不注意時，投入震撼彈，兩聲巨響炸得嫌犯耳鳴，棄械投降，隨後在屋內查獲手槍、子彈、毒品、贓款等贓證物，沒有造成人員受傷。

據查，現場查獲兩把制式手槍、一批子彈、安非他命等毒品、現金10多萬元，全案已報請台中地檢署檢察官指揮，因嫌犯涉及毒品交易，而遭檢方發布通緝，後續需要繼續溯源，追出上手，全案依毒品、槍砲罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。

台中市保大大隊長周俊銘說，年關將近，台中市不容許黑道幫派分子或宵小趁機危害治安，保大將持續配合警察局各項政令，針對轄內易滋事重點場所、路段，實施擴大臨(路)檢勤務強力掃蕩，以強勢作為，讓民眾能安心過好年。

另外，農曆春節將至，為讓民眾平安歡度春節，市警局從1月24日晚上10點起，展開為期15天「加強重要節日安全維護工作」，並以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為工作主軸，守護市民過好年。

台中市刑大、保大特勤中隊在19日前往西屯區攻堅，使用震撼彈逮捕賴姓毒品通緝犯。圖／讀者提供
台中市刑大、保大特勤中隊在19日前往西屯區攻堅，使用震撼彈逮捕賴姓毒品通緝犯。圖／讀者提供
台中市刑大、保大特勤中隊在19日前往西屯區攻堅，使用震撼彈逮捕賴姓毒品通緝犯。圖／讀者提供
台中市刑大、保大特勤中隊在19日前往西屯區攻堅，使用震撼彈逮捕賴姓毒品通緝犯。圖／讀者提供

毒品 台中市 通緝

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