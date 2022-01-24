快訊

高雄市公布33處確診足跡 銀行、夜市、夢時代入列

莫德納何時到？ 陳時中：受航班影響155萬劑這兩天到

領槍誤觸擊發 中市霧峰女警記過主管連坐

中央社 / 台中24日電

台中市警察局霧峰分局林姓女警今天領槍後誤觸板機擊發，子彈未傷及他人，卻嚇壞同事。市警局表示，將依規定予以記過處分，所屬各級主管並依情節輕重採連坐處分。

這名林姓女警上午要執行金融機構守望勤務前，領槍後，已將子彈上膛，卻在掛上槍套後，不慎誤觸板機擊發，還好當時槍口朝下，子彈先擊中辦公桌，再打到地面，雖未造成人員傷亡，卻嚇壞辦公室其他同事。

霧峰分局副分局長張明輝接受媒體聯訪說明，員警執行勤務都應依規定先行清槍檢查槍枝是否上膛，這起事件，經啟動內部調查，女警疑似精神恍惚，未依規定在清槍桶清槍。

張明輝指出，林姓女警將依「警察機關武器彈藥管理要點」予以記過處分，從重議處，並責由所屬單位加強管教，各級主管及有關監督不周人員負連帶責任，依情節輕重連坐處分。

霧峰分局長李建興則表示，員警都受過槍枝安全操作規定訓練，這次員警誤擊發案件，將加強員警訓練強度，並將加重記過處分絕不護短，也將列為加強輔導關懷對象，予以警惕外，並藉此提醒員警領用槍械務必依「警察機關武器彈藥管理要點」操作領取，避免意外再次發生。

警察 槍枝

延伸閱讀

疫情致中市電子書借閱冊數創新高 親子童書讀者最愛

疾管署統計資料誤植 中市澄清未出現本土個案

霧峰女警取槍出勤前誤扣板機 幸子彈擊發未傷人

拉K狂飆違規竟判無罪！女警還原現場 全案改判毒蟲入監

相關新聞

影／黑道討債 男遭灌養樂多催吐 女則拍裸照脅迫

天道盟太陽會蔡姓幹部涉嫌組織暴力犯罪集團，重利放款之後，若被害人無力償還，就會被押到山上施暴，男生被痛毆、強灌養樂多催吐...

泰籍移工越洋香腸竟含有豬瘟病毒 檢警擴大追流向

農曆春節將屆，不少外籍移工與新移民思念家鄉味，為寄送肉製品來台，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊為防範，可疑或染疫肉品流入...

假徵車手誣指欠款逼簽本票 6人集團橫行警送辦

江姓男子等6人，去年5月起以「徵求車手」招募台南市麻豆區陳姓等3名年輕人，誣指3人中飽私囊，逼迫簽本票、以家人安全要脅逼...

印尼移工結伴離開防疫旅館 外出1分鐘代價10萬元

2名印尼籍移工來台依規定入住防疫旅館，卻走出房門結伴外出吃晚餐，雖然步出房門約1分鐘就走回房間，兩人仍各被衛生局開罰10...

1毒犯趁戒護不力溜出偵查隊 大同分局警員疏縱人犯被辦

台北市大同警分局昨天下午竟讓毒犯脫逃，45歲蔡姓男子在完成視訊筆錄後，趁戒護警力不足，趁機從偵訊室開溜，直接跑出分局大樓...

霧峰女警取槍出勤前誤扣板機 幸子彈擊發未傷人

台中市霧峰警分局偵查隊林姓女偵查佐上午出勤前，因誤扣板機，導致子彈擊發，所幸當時手槍向地，子彈先打到辦公桌，再打到地面，未造成人員傷亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。