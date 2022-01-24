假徵車手誣指欠款逼簽本票 6人集團橫行警送辦
江姓男子等6人，去年5月起以「徵求車手」招募台南市麻豆區陳姓等3名年輕人，誣指3人中飽私囊，逼迫簽本票、以家人安全要脅逼迫「還錢」，麻豆警分局獲報先後逮捕江姓男子等6人，起出本票、球棒等證物，偵訊後昨依恐嚇取財等罪嫌移送法辦。
麻豆分局表示，江姓男子為首不法組織至少犯下3起起暴力犯罪案件，其中一起陳姓被害人在超商打工時被集團成員吸收，多次玩樂後同意擔任車手，不料拿提款卡提款兩萬元交付後，江男指被害人弄丟提款卡、卡內還有70幾萬元存款「要求還錢」，被害人不從就恐嚇、威脅毆打逼迫被害人簽本票。
警方調查，江嫌更糾眾持棍棒毆打被害人，並以家人、女友人身安全恐嚇逼迫就範，行徑囂張，在麻豆區犯案3起，誣指被害人欠款70到90萬元。
麻豆分局表示，會同佳里、玉井及新化分局等兵分多路在台南市東區、麻豆區、彰化縣等地先後逮捕江姓男子等6人，查扣球棒、鐵鎚、本票、手機等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、詐欺及傷害等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。
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