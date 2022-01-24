快訊

Omicron來襲！ 即日起除例外情形 醫院禁止探病

指揮中心宣布：1月25日至2月7日 維持二級警戒

假徵車手誣指欠款逼簽本票 6人集團橫行警送辦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

江姓男子等6人，去年5月起以「徵求車手」招募台南市麻豆區陳姓等3名年輕人，誣指3人中飽私囊，逼迫簽本票、以家人安全要脅逼迫「還錢」，麻豆警分局獲報先後逮捕江姓男子等6人，起出本票、球棒等證物，偵訊後昨依恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

麻豆分局表示，江姓男子為首不法組織至少犯下3起起暴力犯罪案件，其中一起陳姓被害人在超商打工時被集團成員吸收，多次玩樂後同意擔任車手，不料拿提款卡提款兩萬元交付後，江男指被害人弄丟提款卡、卡內還有70幾萬元存款「要求還錢」，被害人不從就恐嚇、威脅毆打逼迫被害人簽本票。

警方調查，江嫌更糾眾持棍棒毆打被害人，並以家人、女友人身安全恐嚇逼迫就範，行徑囂張，在麻豆區犯案3起，誣指被害人欠款70到90萬元。

麻豆分局表示，會同佳里、玉井及新化分局等兵分多路在台南市東區、麻豆區、彰化縣等地先後逮捕江姓男子等6人，查扣球棒、鐵鎚、本票、手機等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、詐欺及傷害等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝
假徵車手誣指欠款逼簽本票，「6人集團」橫行地方警送辦。記者周宗禎／翻攝

恐嚇 台南 車手

延伸閱讀

印尼移工結伴離開防疫旅館 外出1分鐘代價10萬元

新竹驚見狠男設捕獸夾抓浪浪 還用球棒狂毆遭夾狗兒

影／夫債要妻還 4煞逼簽本票強搶12萬財物

影／民眾黨苗栗首波提名人 簽500萬本票作反賄選保證金

相關新聞

泰籍移工越洋香腸竟含有豬瘟病毒 檢警擴大追流向

農曆春節將屆，不少外籍移工與新移民思念家鄉味，為寄送肉製品來台，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊為防範，可疑或染疫肉品流入...

印尼移工結伴離開防疫旅館 外出1分鐘代價10萬元

2名印尼籍移工來台依規定入住防疫旅館，卻走出房門結伴外出吃晚餐，雖然步出房門約1分鐘就走回房間，兩人仍各被衛生局開罰10...

1毒犯趁戒護不力溜出偵查隊 大同分局警員疏縱人犯被辦

台北市大同警分局昨天下午竟讓毒犯脫逃，45歲蔡姓男子在完成視訊筆錄後，趁戒護警力不足，趁機從偵訊室開溜，直接跑出分局大樓...

假徵車手誣指欠款逼簽本票 6人集團橫行警送辦

江姓男子等6人，去年5月起以「徵求車手」招募台南市麻豆區陳姓等3名年輕人，誣指3人中飽私囊，逼迫簽本票、以家人安全要脅逼...

霧峰女警取槍出勤前誤扣板機 幸子彈擊發未傷人

台中市霧峰警分局偵查隊林姓女偵查佐上午出勤前，因誤扣板機，導致子彈擊發，所幸當時手槍向地，子彈先打到辦公桌，再打到地面，未造成人員傷亡。

農曆春節連假 警政署安全維護今全面啟動

農曆春節連假長達9天，內政部今天表示，為讓民眾安心返鄉團圓及歡度佳節，警政署規畫即日起至2月7日止，實施「加強重要節日安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。