假徵車手誣指欠款逼簽本票 6人集團橫行警送辦

江姓男子等6人，去年5月起以「徵求車手」招募台南市麻豆區陳姓等3名年輕人，誣指3人中飽私囊，逼迫簽本票、以家人安全要脅逼迫「還錢」，麻豆警分局獲報先後逮捕江姓男子等6人，起出本票、球棒等證物，偵訊後昨依恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

麻豆分局表示，江姓男子為首不法組織至少犯下3起起暴力犯罪案件，其中一起陳姓被害人在超商打工時被集團成員吸收，多次玩樂後同意擔任車手，不料拿提款卡提款兩萬元交付後，江男指被害人弄丟提款卡、卡內還有70幾萬元存款「要求還錢」，被害人不從就恐嚇、威脅毆打逼迫被害人簽本票。

警方調查，江嫌更糾眾持棍棒毆打被害人，並以家人、女友人身安全恐嚇逼迫就範，行徑囂張，在麻豆區犯案3起，誣指被害人欠款70到90萬元。