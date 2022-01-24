泰籍移工越洋香腸竟含有豬瘟病毒 檢警擴大追流向

農曆春節將屆，不少外籍移工與新移民思念家鄉味，為寄送肉製品來台，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊為防範，可疑或染疫肉品流入台灣，近日加強稽查，卻發現一名高雄橋頭區從事製造業的泰國籍移工收到家鄉女友寄送包過中，含非洲豬瘟香腸，目前正追查是否流入境內，同時報請檢警協助調查。

移民署南區事務大隊日前接獲農委會動植物防疫檢疫局攔檢通報，高雄郵件處理中心查獲一件來自泰國郵包內郵寄的香腸驗出非洲豬瘟病毒，並循線查驗出非洲豬瘟病毒郵包的收件者泰國籍移工阿才。

經調查，阿才來台工作9年，現職為橋頭區某鋼鐵工廠擔任技工，疫情期間，皆未返鄉與親友相聚，因此，由家鄉女友特地寄送有泰國當地的香料、魚乾及香腸等家鄉味食材，體恤他工作辛勞，在台灣過年時享用。

包裹被驗出非洲豬瘟病毒時，阿才無奈表示，沒想肉品會含有豬瘟病毒。目前正釐清可疑或染疫肉品是否流入境內，專勤隊也報請檢警協助調查，動植物防疫檢疫局等機關，也會同步加強境外包裹及旅客行李檢查，移民署將動員人力走訪相關店家，防堵豬瘟入侵。