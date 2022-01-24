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疑為女友爭風吃醋 11人中和街頭鬥毆送辦

中央社 / 新北24日電

中和今天清晨發生2名男子疑因爭風吃醋揪友談判爆衝突，2派人馬街頭鬥毆及汽機車追逐，還波及停等紅燈車輛無辜遭碰撞，警方獲報到場逮11人送辦。

中和警分局發布訊息指出，清晨2時許於景平路151巷附近發生車禍及糾紛，警方到場將傷者3人送醫治療並將在場人員帶返警局偵辦。

警方表示，初步了解為18歲盧姓女子的21歲前任張姓男友及20歲劉姓現任男友，雙方因感情糾紛相約在華新街談判。張男帶盧女及友人共4人，劉男則帶6名友人到場，雙方爆發口角及肢體衝突，甚至上演街頭汽機車追逐，還波及停等紅燈車輛遭碰撞。

警方表示，員警到場將因車禍受傷張男、盧女及遭刀劃傷葉姓男子送醫治療，傷勢均無大礙。警方將雙方共11人帶回警局，詢後依公共危險、聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦。

車禍

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