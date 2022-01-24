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1毒犯趁戒護不力溜出偵查隊 大同分局警員疏縱人犯被辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市大同警分局昨天下午竟讓毒犯脫逃，45歲蔡姓男子在完成視訊筆錄後，趁戒護警力不足，趁機從偵訊室開溜，直接跑出分局大樓。警方發現蔡男不見，調閱路口監視器在晚上8點逮捕歸案，並依脫逃罪嫌送辦。警方坦承疏失，深切檢討書縱人犯責任，戒護的警員將遭縱放人犯罪嫌送辦。

大同分局今早指出，1月22日下午在重慶北路3段查獲1案4名毒販，4人涉嫌施用安非他命毒品，其中女性毒販毒癮發作在偵查隊不斷大吼大叫，其他3人也是不斷反映身體不適，直到下午5時許，原本要將4人移送士林地檢署複訊，但因為新冠肺炎疫情，地檢署在消毒，臨時改成遠距視訊偵訊。

據悉，警方找來民族派出所4名警員協助戒護，但其中2人到了下班時間竟然自行離開，沒有轉達、通知偵查隊，蔡姓男子第一個經檢察官複訊後，完成筆錄後，要等候諭知強制處分結果，其餘3名毒犯仍在視訊中。

這時偵訊室只剩下2名戒護警力和4名毒犯，1名警員叫另1名警員走出去拿蔡男的傳真資料，這時偵訊是只剩下1人戒護4名毒販，人力嚴重不足，和檢察官視訊中的毒販毒癮發作，警員上前呼叫，沒注意後方的蔡男趁機離開偵訊室，甚至跑出警分局。

警方得知發生重大疏失，調閱監視器追捕，並在蔡姓男子家中逮捕他歸案，依法移送士檢。大同分局強調，本分局召開檢討會議，深切檢討書縱人犯責任，並列為案例教育，避免相同狀況再發生。

蔡姓男子因毒品案被抓，趁遠距視訊後開溜，遭依脫逃罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
蔡姓男子因毒品案被抓，趁遠距視訊後開溜，遭依脫逃罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝

毒犯 監視器 販毒

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