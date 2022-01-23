影／未開燈也沒引擎蓋的無牌車拒檢 宜警開2槍逮酒駕男

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭巡邏員警今晚在東門夜市發現一輛未掛車牌，也沒有引擎蓋、未開車燈的疑似贓車，正要上前攔查時，車上李姓駕駛竟加速逃逸意圖衝撞警車，還撞到路旁兩輛自小客車，員警開2槍擊中車輪後制止，逮捕酒駕男依公共危險罪送辦。

83年次李姓嫌犯撞到同向、停在麥當勞速食店門口前的兩輛轎車後，因右前輪胎被警方開槍擊中，失速衝到對向路邊才停下來，在路面留下約100公尺長的輪胎疾駛痕跡，李嫌下車逃跑卻跌倒被警方逮捕，酒測值0.63，經查李嫌曾犯有毒品前科。

進士派出所所長張肇珈表示，今晚9點多派出所員警在東門夜市執行勤務，發現一輛未掛車牌、沒開車燈而且沒有引擎蓋的車輛，形跡可疑，上前示意攔查，對方竟拒絕攔查還加速逃逸，一度意圖衝撞員警，後來撞上路邊車輛，員警開2槍制止，犯嫌繼續往前衝直到在火車站前方才停止。

由於發生在夜市鬧區，引起不少民眾圍觀，李嫌被逮時上身赤膊，僅穿短褲，全案依公共危險罪移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

宜蘭東門夜市一輛未開燈也沒引擎蓋的無牌車拒檢，宜蘭警方朝輪胎開2槍，逮捕李姓酒駕男送辦。記者戴永華／攝影
宜蘭東門夜市一輛未開燈也沒引擎蓋的無牌車拒檢，宜蘭警方朝輪胎開2槍，逮捕李姓酒駕男送辦。記者戴永華／攝影
宜蘭東門夜市一輛未開燈也沒引擎蓋的無牌車拒檢，宜蘭警方朝輪胎開2槍，逮捕李姓酒駕男送辦。記者戴永華／攝影
宜蘭東門夜市一輛未開燈也沒引擎蓋的無牌車拒檢，宜蘭警方朝輪胎開2槍，逮捕李姓酒駕男送辦。記者戴永華／攝影
宜蘭東門夜市一輛未開燈也沒引擎蓋的無牌車拒檢，加速逃逸衝路邊自小客車後，在路面留下長長的輪胎疾駛痕跡。記者戴永華／攝影
宜蘭東門夜市一輛未開燈也沒引擎蓋的無牌車拒檢，加速逃逸衝路邊自小客車後，在路面留下長長的輪胎疾駛痕跡。記者戴永華／攝影

夜市 槍擊 酒駕

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