影／小弟脫幫60萬付一半 連累父同被毆 桃警檢肅10人

天道盟太陽會中壢組長黃男為首的暴力犯罪集團因與邱姓男子裝潢糾紛，他夥同成員至龍潭持電擊棒及棍棒毆打邱男成傷，一名林姓小弟欲脫離幫派，黃要求賠償60萬元，林付一半，仍遭黃和同夥持棍棒毆打林父成傷，押走林毆打，警方今天表示，已將黃嫌成員10人先後移送法辦。

桃園市龍潭分局年關前執行幫派組織掃黑行動，陵續檢肅10人到案，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，黃嫌4人聲押獲准、成員6人交保。

龍潭警方調查，黃姓男子（38歲）為天道盟太陽會中壢組長，平日仗勢組織勢力，操縱指揮旗下小弟成員以強暴、脅迫等不正當手法，在中壢、平鎮、龍潭一帶脅迫被害人涉嫌恐嚇取財。

去年底，邱姓被害人與黃嫌因為裝潢款項發生糾紛，黃率成員10人透過利用Line通訊軟體恐嚇邱，前往龍潭，持電擊棒及棍棒將邱男毆打巷受傷，該組織一名林姓小弟欲脫離組織，引起黃嫌不滿，要林賠償60萬元，林先交出30萬元，黃嫌不滿意，率同夥到林的中壢住家， 持棍棒毆打林父受傷，並將林押到郊外毆打，讓林男心生害怕。