2黑道都有綠雲罩頂困擾 出手教訓「小王」都被警逮送辦

桃園市竹聯幫蘇姓男子懷疑老婆外遇，還在「小王」陳姓男子誘惑下吸食笑氣，竟持球棒要脅對方下跪後再毆打企圖勒索；另一名天道盟徐姓男子也懷疑妻子外遇，到她公司鬧事，又將疑似是「小王」的林姓男子強押上車，並要脅交出40萬元；警方調查後於同一天將蘇男等6人、徐男等7人查獲到案，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

桃園警分局調查，蘇姓男子（40歲）為竹聯幫太極堂成員，2020年11月底因太太與陳姓男子一起去唱歌吃醋，又得知對方持笑氣等毒品讓老婆吸食，一怒之下便夥同友人前往報復，命陳男下跪後持棍棒毆打他。

警方調查，蘇男去年6月也涉及一起車禍恐嚇案件，他的小弟開車路經桃園區，與李姓男子的車輛擦撞，便藉車輛賠償為由，將李男帶離現場，出言恐嚇後又毆打，要求他賠錢。桃園分局專案小組本19日持搜索票，將蘇男為首的涉案成員共6人查獲到案，依組織犯罪防制條例、傷害、妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

同樣因吃醋而傷人的還有天道盟正義會徐姓男子（25歲），長期以暴力討債為業，在去年11月下旬發現妻子外遇，因而醋勁大發，便率領旗下成員至太太工作地點假意消費，藉端鬧事並以言語恐嚇，讓店家心生畏懼。