越配年關前地下匯兌被搶120萬 2嫌落網羈押禁見獲准

越南籍阮姓女子與同鄉想在過年前，將台灣賺的錢匯回越南，為減少匯損，透過網路LINE群組，尋找地下匯兌，20日與佯稱有管道的歹徒約出交錢，未料對方趁車內清點120萬元時，噴她辣椒水後攜款逃逸。警方昨循線逮回涉案吳姓、曾姓男子，檢方今天依強盜、傷害罪嫌聲押禁見獲准，並追查幕後共犯。

據查，嫁到台灣8年的越南藉阮姓女子（33歲）與同鄉急著在年關前，要將在台灣賺到的錢，匯回越南給家人，阮女與同鄉欲匯兌的金額有120萬元，為了避免匯損，阮女透過網友介紹，加入一個佯稱可以走「地下匯兌」的LINE群組，而且歹徒誇口可提供高於市價的匯率，阮女不疑有他，約好在20日交易。

本月20日下午4時許，阮女開車前往北屯區雷中街附近準備交易，當時吳姓、曾姓男子（同為24歲）現身交易，並由吳進入阮女車內、曾開車把風的方式分工，當阮女坐在駕駛座，將欲匯兌的120萬元現金，裝在包包內後，交給吳清點，未料吳清點完後，就趁阮女不備時，拿出辣椒水朝阮女臉猛噴。

吳搶走現金後，隨即搭乘曾姓男子駕駛的車輛逃逸，警方獲報後展開攔截圍捕，在北區青島路一段附近，發現歹徒作案的車輛，但二人已徒步逃逸無蹤。

台中市第五警分局偵查隊在昨天下午循線在雲林縣，逮回涉案吳姓、曾姓男子，二人對案發經過避重就輕，且搶來的贓款下落不明，不排除全案仍有共犯在逃，並積極追查金流。

全案昨晚依強盜、傷害罪移送台中地檢署，檢方在訊問後，認為二人所犯為5年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，今早向台中地院聲請羈押禁見獲准，全案持續追查在逃共犯。