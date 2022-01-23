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影／新北13毒蟲聚賭又吸毒 躲警跳樓卡在半空
新北市有毒品前科的37歲陳姓女子，把位於新莊區頭興街老舊公寓租屋處頂樓加蓋供人聚賭吸毒，警方午夜破門攻堅逮捕13人，其中45歲李男身上有3條通緝，倉皇爬窗跳樓逃亡，卡在防火巷半空中被救下。
新莊頭前重劃區很多土地都已改建高樓大廈，頭興街附近還有許多二層樓或三層樓老舊公寓，警方掌握情資發現陳女的租屋處常有陌生人頻繁出入，今天凌晨0時許持搜索票前往鐵皮加蓋頂樓空間破門攻堅。
當時屋內一陣騷動，員警馬上衝進控制場面，查扣骰子、碗公、賭資7萬多元、抽頭金1700元、監視器鏡頭、毒品安非他命9包（共7.6公克）、海洛因3包（共1.5公克）、吸食器2組。
擴大搜索發現李姓男子（毒品、詐欺、竊盜通緝）摸黑爬窗跳樓，結果卡在狹窄防火巷二、三樓間半空中動彈不得，警方連忙通報消防隊支援才將他平安救下。
連同承租人陳女，一共查獲13人，其中包括毒品通緝的25歲張姓女子，全案分別依賭博罪嫌、違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法移送法辦。
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