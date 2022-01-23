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影／昔日同袍為賭債反目要押人 豐原警快打部隊逮5嫌
台中市豐原區葫蘆墩公園昨天發生聚眾鬥毆，警方快打部隊迅速到場，共帶回6名男子偵辦，其中5男是嫌犯，調查發現是昔日軍中同袍債務糾紛，發生糾紛要押人，員警到場解危。
台中市警察局豐原分局昨天下午3點多接獲民眾報案，豐原區葫蘆墩公園有聚眾鬥毆，警方獲報出動線上快打警力到場處理，將現場嫌疑人及被害人共6人帶返派出所調查釐清案情，全案調查完竣，依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌移送法辦。
警方初步了解，陳姓男子和阮姓男子是昔日軍中同袍，因為20萬元賭博債務糾紛，陳男避不見面，阮嫌透過另一名友人假借買手機名義，相約在豐原區葫蘆墩公園面交，由25歲劉姓男子開車載20歲阮男、21歲林男、21歲陳男及20歲陳男等4人，眾人看到被害人陳男赴約後，阮男等5人先將陳的轎車鑰匙拔走，要強制押對方上車，拉扯中因奮力抵抗造成陳男全身擦挫傷。
警方接獲報案，以無線電呼叫警力支援到場，將在場人帶回警局調查，全案依照程序調查完竣，依違反刑法傷害、妨害自由、刑法150條妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
豐原分局長劉安杰表示，打擊犯罪、防制街頭暴力是警方責無旁貸的職責，也是警察的工作核心價值，對於危害社會的各種不法情事，分局秉持毋枉毋縱、貫徹維護治安的決心，也籲請民眾發現不法，請立即撥打110報案專線。
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