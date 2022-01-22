龍潭警破獲彰化民宅大麻開心農場 3嫌送辦

桃園龍潭警分局日前在彰化縣查獲二級毒品大麻栽植場，經組成專案小組持續蒐報向上溯源，發現居住於彰化縣的38歲黃姓男子等人有種植及販售大麻毒品情事，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，經長期運用科技偵查犯罪技術，確認嫌犯在其彰化承租的透天住宅房間內栽種大麻。

專案小組成昨搜索票及拘票，會同刑事警察大隊科技偵查隊、桃市特勤中隊共同南下，及在地彰化及南投縣警察局等單位共同執行搜索，當場查獲販、製毒集團的黃姓主嫌、集團成員18歲何嫌、45歲陳嫌等3人，並起獲大批二級毒品大麻植株206株、大量大麻成品及製造栽種工具1批。

龍潭警方專案小組為掌握案件時效，漏夜南下馳赴彰化查緝，順利的壓制集團黃嫌等3人，現場查獲二級毒品大麻植活株166株、大麻幼苗植活株40株、大麻種子260顆、大麻成品1943.5公克、乾燥大麻花181.5公克、乾燥大麻花成品1117公克、乾燥大麻葉407公克、廢棄大麻植株1包及種植大麻所需設備。

經詢黃等3嫌均坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，對於黃嫌販毒集團販賣毒品對象以及毒品流向部份，警方仍積極持續追查。