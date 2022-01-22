北聯幫「鴨鴨」涉詐785萬泰達幣 遭逮當下旅館呼呼大睡

綽號「鴨鴨」的北聯幫北正堂張姓堂主，去年10月涉嫌帶7名小弟在台中用785萬假鈔購買虛擬貨幣泰達幣，被賣家當場拆穿，豈料8人直接亮出刀棍毆打賣家，揚長而去。警方日前兵分3路逮捕8人，詢後依違反組織、搶奪等罪送辦。

去年10月，張嫌（35歲）等人在台中西區與泰達幣的陳姓賣家面交時，先拿785萬真鈔給對方，再趁陳不注意，偷偷用假鈔調包，經陳再次清點金額，當場大聲質問「怎麼變成假鈔」。

豈料，張嫌等人直接拿出刀棍傷害陳，見陳倒地不起，便離開現場，陳事後也到警局報案，向警方稱價值785萬的泰達幣全給了張，才發現對方拿假鈔騙。

該案由台北市警北投分局、士林分局、台北市刑大、台中市警第六分局及調查局共辦。警方調查，北聯幫北正堂多半活動北投、淡水、八里一帶，不過時常變換居住地點，日前兵分3路逮捕8人。

張遭逮當下是在台中市一間旅館睡覺，警方詢後將8人依違反組織犯罪防制條例、搶奪、妨害自由、傷害、詐欺、偽造貨幣罪嫌送辦。