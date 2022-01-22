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持偽鈔買加密貨幣 警逮北聯幫8成員送辦

中央社 / 台北22日電

36歲張姓男子對外自稱北聯幫堂主，長期號召小弟在台北市北投區等處糾眾鬧事，日前持偽鈔買加密貨幣，遭賣家發現，憤而行搶。警方循線逮捕張男等8人送辦。

台北市警察局北投分局副分局長車宇基今天召開記者會表示，犯罪集團北聯幫近年在各地從事多起暴力討債、搶奪、妨害自由、傷害等案，警察局長楊源明指示務必強力掃蕩違法幫派分子。

警方查出，自稱北聯幫堂主張姓男子為首暴力犯罪集團日前持偽鈔向民眾購買加密貨幣，過程中，被賣家發現，張男等人竟然直接行搶，並糾眾打人。

警方說，以張姓男子為首北聯幫犯罪集團，長期在台北市北投區、新北市八里區等處鬧事、討債，且曾因集團內部分贓不均，以私刑處置幫派成員。

警方掌握線索，組專案小組蒐證多日，19日見時機成熟，分別前往台北市、新北市等處同步執行拘提搜索，循線逮捕張姓男子等8人到案，查扣偽鈔新台幣785萬餘元、開山刀、彈簧刀、毒品等物。

警詢後依組織犯罪防制條例、搶奪、妨害自由、傷害、詐欺、偽造貨幣等罪嫌把張姓男子等8人移送士林地檢署偵辦。

北投 警察 加密貨幣

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