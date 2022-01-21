前四海幫堂主「小戎祥」逃亡多年 今凌晨遭警查獲到案

過去曾涉嫌教唆小弟襲擊李登輝辦公室主任王燕軍，在江湖闖出名號的四海幫海耀堂前堂主林鴻，2011年因涉及傷害、強制罪及持有槍械，遭警方查獲移送，但他皆未出庭及入監執行，遭法院通緝而逃亡多年，今日凌晨遭台中市警方逮捕歸案。

綽號「耀鴻、小戎祥」的林鴻(55歲)為四海幫海耀堂前堂主，於2015年曾涉嫌教唆他人，攻擊已故總統李登輝辦公室主任王燕軍，因而讓堂口聲名大噪，但因無直接事證佐證，才逃過一劫；但林早於2011年，就涉及槍砲、傷害及強制罪嫌遭警方拘捕，訴訟多年卻未到案或未執行，遭院檢通緝而逃亡在外，今日凌晨1時許，於台中北屯區遭豐原警方逮捕歸案。

四海幫海耀堂以介入重劃區等工程、暴力討債牟利，也曾糾眾綁票被害人，帶至山上，進而恐嚇迫使其交出財物，行徑相當囂張，而集團也規定，在執行特殊「勤務」時，皆須清一色穿上印有「海闊天空」、「海」等字樣的幫服，避免錯傷同夥。

據了解，林鴻在逃亡期間，輪流躲藏在台中及台北等多處居住點，藉此提高警方查緝難度，且通訊、交通及居住，皆非使用本人名字登記，如需外出，也皆經由小弟開車接送，行蹤相當低調。