桃園破獲市值上億藏身加工廠內大麻栽種場 依法送辦
桃園中壢警分局破獲新北市樹林區小型加工區內透天民宅的大麻種植場，警方掌握情資並長期跟監蒐證，於昨日4時許與基隆港務警察總隊刑事警察隊及新北市樹林警分局等單位持台灣新北地方法院搜索票前往搜索，警方於該址3至5樓共9間房間內，查獲總計686株大麻植株及15公斤重的成品、另有大麻花、大麻葉乾燥成品及栽植大麻器具等，粗估市價逾上億元，全案依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。
中壢警分局根據情資掌握到，有犯嫌利用疫情期間承租新北市樹林區小型加工區內透天民宅栽植大麻，中壢警分局長蕭欽杰獲悉後，立即報告警察局長陳國進並指揮成立專案小組，經長期跟監蒐證、調閱影像及分析相關資料，掌握犯嫌身分及涉案事證後，昨晚成功一網打盡，桃園市長鄭文燦今也前往分局發放獎勵金，因記者會現場有活體大麻株及器具等事證，鄭文燦打趣的說，大家不要待太久。
49歲的林嫌以前為臨時工人，因疫情期間工作難尋，收入不穩定，且曾聽聞別人告知國內大麻可能合法化，所以認為從事栽植大麻有利可圖，故想先搶頭香，自2020年7月起承租透天厝，居住期間自行上網學習栽種大麻技巧，曾失敗多次，去年6月起自行成功栽種並採收，且曾成功出售予不明人士，警方掌握情資，利用相關科技設備及偵查技巧，順利查獲該栽植大麻案，昨動用2台大卡車方能將栽植大麻等證物載運。
警方表示，林嫌獨自一人栽種及加工，且葉子顏色翠綠，生長良好，植株又有分公母，現也正是開花的時候，味道濃烈，加工後價值上億元跑不掉，初估市價1公克至少800元以上。
桃園市長鄭文燦指出，桃警團隊運用專業及努力掌握情資，長期布線跟蹤，能發覺真的相當不容易，加上現在大麻製品有增加趨勢，能成功破獲對於打擊毒品有很大幫助。
中壢警分局呼籲，大麻為毒品危害防制條例所列第二級毒品，對人體的傷害包括心、肺，在心理上會造成妄想、幻覺並有成癮性，年關將近，為淨化社會治安，斷絕毒品供應，展現掃毒緝毒決心，持續加強打擊新興毒品及大麻犯罪，勿以身試法。
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