新竹33年前古井男童懸案竟是父棄屍 過追訴期不起訴

1987年發生的新竹學童陸正綁票案迄今仍未尋獲遺體，2年後新竹市埔頂路一處古井發現男童遭勒斃棄屍，一度懷疑是陸正，最後因無人認領依無名屍埋葬。事隔32年，檢警重啟調查終於查出古井童屍身分為男童生父高姓男子，被父親棄屍古井，因時間久遠，無名屍DNA比對不成，也因過了追訴期，高男涉過失致死、遺棄屍體不起訴。

新竹地檢署今天發出新聞稿，指出1989年12月3日，有民眾在新竹市埔頂路99巷內古井發現井底有男童屍體，經相驗頸部有勒痕疑為窒息死亡，且腳部綁2只啞鈴，有他殺嫌疑，當時查無嫌疑人暫時報結，且無人認領，以無名屍葬在寶山路第一公墓附近。

經法務部發函檢附監察院調查報告，新竹檢警去年重啟調查「古井童屍案」，過濾30多年來新竹地區孩童失蹤卷宗資料，發現43年次的高姓男子涉有重嫌，高男前妻曾在1999年因兒子失蹤向法院聲請死亡宣告，高男弟弟2010年也曾報案指哥哥殺害姪子。

檢方指出，經傳喚高姓男子到案說明，坦承「古井童屍案」男童確實是其兒子，並稱當時因外出送貨，才用塑膠鍊綑綁兒子避免外出，沒想到回家後兒子斷氣身亡，應是亂動過程被塑膠鍊勒死，當時將兒子屍體連同啞鈴載到新竹老家附近的古井丟下去。

檢察官也傳喚高男前妻張姓女子了解，張女說，自己當天跟朋友出門逛街，把弱智的兒子交給丈夫，沒想到晚上回到家兒子不見了，找了幾天沒找到，丈夫才說兒子已經死了，丈夫說兒子被綁在地下室後斷氣，發現時很害怕且急救無效，才會棄屍老家。

檢方也傳喚高姓男子妹妹也證稱，高姓男童因智能不足時常跑出去，被哥哥綁住後就沒了呼吸。高姓男子弟弟也證實，某次跟哥哥喝酒聊天，哥哥酒後難過地說講起這段往事，表示兒子是不小心勒到而窒息死亡云云。

高姓男童四肢纖細、臉型細長，檢方指出，經證人提供男童生前照片與「古井童屍」相驗照片比對特徵類似，另一句相關人等證詞、相驗資料等，推判古井童屍應為高姓男童，由於男童已經埋葬30多年，檢警積極訪查男童埋葬地點，發現已成清大校舍。