黃格格為吃醋點火釀城中城46死「早是地方頭痛人物」

高雄城中城46死43傷大火命案，高雄地檢署今天起訴涉故意縱火的女子黃格格（中）。圖／本報資料照片 高雄城中城大火46死，檢警調查發現涉案女子黃格格不但是地方頭痛人物，還因懷疑男友與舊愛有染，找人誣指販毒、前往對方舊愛住處叫囂等，這次更因吃醋蓄意點火闖下大禍。

高雄地檢署發布新聞稿指出，郭男去年8月結識52歲黃格格在一起後，兩人雖同居在黃女鳳山住處，但她常會前往城中城郭男佔用的1樓木製隔間，與附近友人共同喝酒聊天。但因小房間長久來無人管理不知屋主去處，早已沒有水電，所以黃格格在裡頭常以小香爐、鐵罐等容器燃香驅蚊。

不過，因黃格格常直接將淨香倒在地板燃燒，導致地板不但有焦黑痕跡，房內更堆滿髒亂雜物，郭男常為此和她起爭執，加上受不了她剛烈愛吃醋性格，就此起了疏遠分手之意。

檢警調查，黃格格性格剛烈極端，感情控制欲強烈，且嗜酒成性，常有無端怒罵、失控砸毀門窗玻璃、唆使少年毆人，或動輒興訟提告行為，是地方公認頭痛人物。她甚至因自覺被郭男疏遠，懷疑對方和舊愛有染，去年9月要求朱姓少年向警方誣指郭男販毒，更曾夥同友人前往郭男前女友住處叫囂。

郭男去年10月13日晚行經城中城時發現黃格格在裡頭喝酒，便在簡單囑附叫她搭車回家後藉故外出訪友，但黃格格卻懷疑對方是要去找前女友，不斷向共同友人抱怨。她在14日凌晨1時多屢次撥打電話、連傳18通語音訊息細數對方欺騙感情、嫌她沒錢等不是，甚至嗆聲「現世報很快、要瘋就陪你瘋」。

黃格格因苦等郭男回電無果，且訊息都已讀不回，在酒精壯膽下越想越氣情緒失控，又憶及過往爭吵時，郭男曾說「燒一燒死也沒關係，因為房子也不是他的」，便想賭氣藉點火讓對方難堪後悔，將淨香灰燼倒在沙發任由悶燒。她在凌晨2時16分騎車離家繼續傳訊息嗆聲「你想看到的事情，我一定做給你看，這一次一定不會騙你。」郭男擔心遭推卸責任，也趕緊將兩人案發前訊息傳給友人留存。

城中城旁邊大樓管理員14日凌晨2時40分雖發現大樓飄出煙霧但不以為意，直到城中城住戶、計程車司機劉姓男子2時49分返家發現1樓瀰漫煙霧起火，想找滅火器或用水龍頭控制火勢均無果，只得趕緊到大樓外呼喊住戶逃生，但小房間約在54分時發生閃燃，使整片低樓層區域陷入火海，最終釀成高雄單一建物死傷最慘重火警。

高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是繼台中衛爾康餐廳大火後，台灣死傷第2多單一建築物火災，也是高雄史上最嚴重火災。黃格格在同月16日凌晨遭高雄地檢署聲押禁見獲准，解送高雄女子監獄，至今仍在押。