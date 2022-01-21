聽新聞
test
0:00 / 0:00
理由曝光！弟關房內慘死城中城大火 兄獲不起訴
高雄城中城46死火警命案，許姓男子被關在1樓房間逃生不及，燒成焦屍，成為唯一燒死在大樓1樓的住戶。幫他將房門由外反鎖的哥哥，經高雄地檢署偵結，檢方認為上鎖是為了維護許的安全，才有此不得已的行為，且經家人證實是死者生前同意，對許兄處分不起訴。
檢方指出，許姓兄弟原住台中大里，因母親過世，許兄不忍弟弟常酒後脫序，便將弟弟接到高雄，借住城中城大樓1樓房間，就近照顧弟弟，由他接濟，但弟弟仍常酗酒鬧事，為了約束弟弟，兄弟倆才協議，當弟弟下午工作回住處後，由哥哥從門外反鎖房門，到隔天上午再由哥哥開門，這事情已持續4年 。
處分書指出，城中城火警發生時，許姓弟弟在去年10月14日凌晨2點56分，打電話給哥哥，說住處突然沒電，許兄趕下樓，已見大樓陷入火海，無法靠近，直到消防隊清理火場，發現許弟已因嗆傷窒息，燒成焦屍。
檢方偵查，發現去年2月及3月間，許弟確曾因酒後瘋狂，沒管束不能約束，警方也曾依職權對管束，確認許弟生前確實有酗酒鬧事的事實，才經他同意，由哥哥反鎖房門，檢方才認定許兄沒過失，處分不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言