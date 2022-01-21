理由曝光！弟關房內慘死城中城大火 兄獲不起訴

高雄城中城46死火警命案，許姓男子被關在1樓房間逃生不及，燒成焦屍，成為唯一燒死在大樓1樓的住戶。幫他將房門由外反鎖的哥哥，經高雄地檢署偵結，檢方認為上鎖是為了維護許的安全，才有此不得已的行為，且經家人證實是死者生前同意，對許兄處分不起訴。

檢方指出，許姓兄弟原住台中大里，因母親過世，許兄不忍弟弟常酒後脫序，便將弟弟接到高雄，借住城中城大樓1樓房間，就近照顧弟弟，由他接濟，但弟弟仍常酗酒鬧事，為了約束弟弟，兄弟倆才協議，當弟弟下午工作回住處後，由哥哥從門外反鎖房門，到隔天上午再由哥哥開門，這事情已持續4年 。

處分書指出，城中城火警發生時，許姓弟弟在去年10月14日凌晨2點56分，打電話給哥哥，說住處突然沒電，許兄趕下樓，已見大樓陷入火海，無法靠近，直到消防隊清理火場，發現許弟已因嗆傷窒息，燒成焦屍。