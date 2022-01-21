蓄意縱火！高雄城中城釀46死 吃醋婦黃格格被求處死刑

高雄城中城46死43傷大火命案，高雄地檢署今天起訴涉故意縱火的女子黃格格。圖／聯合報系資料照 高雄城中城大樓46死43傷火警命案，高雄地檢署今天起訴涉嫌縱火的女子黃格格。據雄檢調查，黃女個性剛烈，認為郭姓男友與前女友舊情復燃，將點燃的沈香灰燼倒在沙發後離去，經煋火延燒40分鐘引起閃燃大火，釀成大樓住戶逃生不及，嚴重死傷。檢方以黃格格蓄意引燃火源，依公共危險及殺人罪起訴她，並向法官求處極刑。

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓，去年10月14日凌晨2點50分許發生火警，黃格格（52歲）的郭姓男友（53歲）在大火發生前3小時，於10月13日深夜11點多，便因2人發生爭吵，先行離開城中城1樓住處，檢方認為他與火警無直接關係，對他處分不起訴。

城中城大樓是地上12層、地下2層鋼筋混凝土住商大樓，1978年竣工，原規畫1樓至4樓為商場，5、6樓是電影院，7樓至11是辦公室、12樓是餐廳，因商圈轉移需沒落，1至6樓及12樓在大火發生前早已廢棄，7至11樓經分戶當住宅。

起訴指出，郭自2020年7月起，借住大樓1樓骨董茶具行後方的木板隔間房間，房內無水、電，去年8月與黃格格結識後同居，但2人仍常回城中城，與附近友人在1樓房間外喝酒聊天，黃格格常在小香爐或鐵罐點沈香驅蚊，並隨意把灰燼倒在地板上燃燒，由於黃格格嗜酒且對感情控制慾強烈，常懷疑郭與前女友互通款曲，除了無端怒罵，還失事砸門窗，甚至去年9月底，懷疑郭與女友舊情復燃，找人誣指郭販毒，郭便對她疏離。

去年10月13日深夜，黃女與朋友在城中城1樓喝酒，遇郭經過，再責罵郭，郭便離去，其他人也先後離去，當時黃女就已在金色香爐點香，且向郭的朋友抱怨郭「外面有女人」，郭的朋友不想介入便離去。

黃女後來連傳18通語音訊息給郭，細數郭欺騙感情、嫌她沒錢，「要瘋就陪你瘋」，但見郭沒回訊，便涉嫌在郭的木板隔間房內，將沈香灰燼倒在沙發上，凌晨2點16分騎車離去，任由灰燼在沙發延燒。

直到凌晨2點49分，住大樓的劉姓計程車司機回來，聞到焦味，目睹房內沙發起火，正找水源滅火，凌晨2點54分，房內便發生閃燃，大火瞬間竄升，迅速延燒1樓機車停放區，火勢一發不可收拾，沿大樓安全梯、電梯、電扶梯向上竄燒，起煙囪效應，大量濃煙高溫竄升至各樓層，造成46名住戶逃生不及窒息死亡。

檢方偵辦全案，訊問黃女13次，黃女都矢口否認縱火，但提及，與郭爭吵時，郭曾說燒一燒也沒關係，因為房子不是他的，又黃女在案發前傳訊給郭，稱「你想看的事情，我一定做給你看」、「這一次一定不會騙你」，檢察官認定黃女講的就是放寫燒屋。