警攻堅販毒集團 嫌開數槍拒捕 不敵優勢警力 棄械被逮

以楊姓男子為首的販毒集團，在南部地區擁槍自重、恃強凌弱，甚至持有火力強大的衝鋒槍，雲林縣警局刑警大隊接獲線報，經過兩個多月縝密跟監，掌握楊男行蹤，日前揮兵南下，會同屏東警方攻堅，毒販一度開槍拒捕，最後仍棄械就擒，先後逮捕5人起出衝鋒槍、海洛英磚等大批槍毒。

雲林縣長張麗善今天表揚有功警員，並對刑警大隊在春節前夕一舉破獲槍毒大案，維護年關治安，甚表嘉許。

雲林縣警察局刑警大隊接獲線報，以楊姓男子為首的販毒集團，長期來在南部地區販毒，且為擴大勢力，防範毒品交易時遭對手黑吃黑，即持有大批械彈，擁槍自重、恃強凌弱，橫行南部地區。

雲林檢警隨即組成專案小組，並報請雲林地方檢察署檢察官李文潔、黃立夫共同指揮偵辦。楊嫌等人行事狡猾謹慎、晝伏夜出，不時轉移藏匿據點、更換交通工具，藉以躲避追緝，專案小組經數月跟監埋伏、縝密蒐證，鎖定犯嫌藏身處所。

為避免該集團利用年節大量販毒牟利，本月18、19日兩天，動員30餘名霹靂武裝警察，會同屏東縣警察局東港、里港分局，兵分多路，以優勢警力展開緝捕行動。

在一棟大樓準備逮捕楊嫌時，武警從樓梯間上樓準備攻堅，進入嫌犯房間抓人，沒想到嫌犯竟持手槍朝員警開槍拒捕，樓梯間槍聲大作，幸員警訓練有素，並以防彈盾牌擋下流彈，才幸免造成傷亡。

楊姓犯嫌在樓梯間連開數槍，自知不敵警方，加上攜帶子彈已用盡，無力抗拒，即把手槍從樓梯丟下，棄械投降，警方一湧而上將他逮捕，隔天又陸續到集團成員住處和KTV一個個逮捕到案，成功剿滅販毒集團。

警方共逮捕以楊嫌為首的5人，起出制式英國製MP9衝鋒槍1枝、手槍1枝、改造手槍2枝、子彈267顆、雙獅地球牌海洛因磚1塊半(486.1公克)、海洛因6包(51.21公克)、安非他命9包(1118.59公克) 、現金852萬、製毒筆記等證物，成效斐然。警方訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪移送法辦。