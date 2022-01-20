男騙賣黃金持槍搶400萬元沒得逞 惡性重大判11年6月
男子吳義樑去年才犯下加重強盜未遂案，被判6年10月後，事隔1個月竟又萌生歹念，上網看到沈姓男子在收購黃金，假意約對方碰面交易，吳途中持槍彈威嚇沈，並趁隙抱走400萬元鉅款逃逸，過程中數度朝沈按擊板機，更持槍威嚇路人劫車逃逸，最後被合力壓制才未得逞。新竹地院認定吳惡性重大，嚴重危害社會治安，判刑11年6月。
判決指出，吳義樑去年3月間上網搜尋到沈姓男子經營的珠寶公司刊登收購黃金廣告，他心起歹念透過LINE向沈連繫，假稱有批黃金又出售，2人相約去年3月26日下午碰面，吳事先將非制式手槍及子彈藏放在其隨身攜帶的黑色後背包內，隨即赴約。
吳義樑與沈男與其妻子碰面後，又假意要回家拿黃金交易，沈不疑有他讓吳坐入車子後座，行經新竹縣湖口鄉光復東路與工業一路交岔口時，吳即持預藏的槍、彈並拉動板機，瞄準開車的沈男質問「錢在哪裡」，沈不敢反抗趁開到超商附近時下車求救。
吳義樑見狀遂拿取車內2袋放有400萬元的現金，下車逃逸，吳眼見沈仍在後方追趕，持槍數度朝沈方向按擊板機，但因故無法順利擊發。途中吳見到有路人想幫沈，又持槍、彈朝路人威嚇，甚至劫持吳的汽車準備逃亡，過程中因吳按擊板機，槍內子彈分離，沈姓男子和吳姓路人趁其不注意之際，合力壓制吳義樑並奪下槍，立刻報警。
警方查扣非制式槍枝、非制式子彈共20顆，經鑑定都具有殺傷力，法官也檢視雙方證詞與行車紀錄器影像截圖，確認吳義樑確實有持槍向被害人威嚇，審酌被告有多次非法持有槍、彈之論罪科刑紀錄，非法寄藏本案槍、彈，對社會治安具有高度危險性。
吳義樑自稱是為籌措岳母醫藥費，才犯下強盜犯行，法官認為，吳數度對被害人持槍拉動板機，雖幸數度按擊板機並未順利擊發，但被告行為惡性仍相當重大；被告雖坦承犯行，但對犯罪事實仍數度更異其詞、避重就輕，判決應執行有期徒刑11年6月。
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