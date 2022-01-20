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父大義滅親舉報兒吸毒 網紅「蕾菈」合夥人竟是毒品上游

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父大義滅親舉報兒吸毒 網紅蕾菈合夥人竟是毒品上游

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

販售毒品陳男的上游竟是網紅蕾菈在東區開設餐酒館的楊姓合夥人。圖為網紅蕾菈。翻攝自臉書
販售毒品陳男的上游竟是網紅蕾菈在東區開設餐酒館的楊姓合夥人。圖為網紅蕾菈。翻攝自臉書
廖姓父親為斷絕17歲兒子吸食大麻，大義滅親舉發自己兒子吸毒，台北市少年隊循線追查，毒品來自陳姓街舞老師，而陳男的上游竟是網紅蕾菈在東區開設餐酒館的楊姓合夥人，台北地檢署偵今天依販賣二級毒品罪起訴楊男；涉案少年陸續移送少年法庭。

檢方調查，2021年3月間，廖姓父親發現高中輟學的兒子，在家中吸食大麻，決定大義滅親，帶兒子到台北市少年隊投案，檢警懇談溝通，少年供出毒品來自駱姓男子，辦案人員經過多日跟監埋伏，在駱男家中查獲大麻、菸斗吸食器、研磨器及手機等證物。

檢方先將少年移送少年法庭，並將駱男起訴，追查發現，駱男是向台北市開設街舞教室的陳姓老師購買毒品，陳男以每公克900元的價格，將大麻賣給駱男，駱男再以1200元的轉售給少年。

檢警溯源追查，駱男在2021年7月間，共2次以總價3700元，向楊男購買12公克大麻，辦案人員明查暗訪，發現楊男與網紅蕾菈合作，在台北市大安區經營餐酒館生意，還掛名公司負責人，持搜索票前往楊男住處將他拘捕，今依販賣毒品罪起訴楊男與駱男。

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