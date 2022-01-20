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影／萬華黑幫頭北厝小弟租地下倉庫藏槍 警一口氣查7把

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警內湖分局逮捕萬華在地幫派「頭北厝」的小弟鄭姓男子，查獲步槍、手槍共7支，其中1枝為改造，鄭嫌辯稱槍枝是他的過世友人寄放，警方不採信，將追溯來源，詢後依違反槍砲罪嫌送辦。

「頭北厝」是萬華在地幫派，主要收益來自圍事賭場、 阿公店，警方根據去年查獲的一件組織犯罪案件，循線發現鄭嫌（56歲）近日疑似要將槍支轉移到他處收藏，日前申請拘票、搜索票準備逮人。

1月18日下午，警方鎖定鄭嫌行跡，見他開車返回新北市中和區的租屋處地下室，立刻上前逮捕，再讓鄭嫌主動前往附近的月租式地下倉庫，查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及、9MM子彈162顆。

鄭嫌辯稱槍枝是他友人寄放，警方認為他將槍枝藏放在該處，是因離家較近、較熟悉該處環境，也認為鄭嫌只是「頭北厝」幫的小弟，負責藏放槍支，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他送辦，將向上追查來源。

內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／翻攝
內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／翻攝
內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／翻攝
內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／翻攝
內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／攝影
內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／攝影
內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／攝影
內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／攝影
內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／攝影
內湖警方查獲突擊步槍3枝、手槍4枝及9MM子彈162顆。記者蔡翼謙／攝影

槍枝 幫派

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