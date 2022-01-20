快訊

俄國將出征烏克蘭？拜登的錯亂警告與北約的旁觀者不救

1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越籍婦人見子穿內褲被打「要求還錢」畫面 報警逮4同鄉

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
越籍婦人見子穿內褲被打「要求還錢」畫面，報警逮4名同鄉。圖／警方提供
越籍婦人見子穿內褲被打「要求還錢」畫面，報警逮4名同鄉。圖／警方提供

台南善化陳姓越籍婦人日前接到視訊電話，竟然播放阮姓兒子遭4名同鄉限制自由，全身僅單穿一條內褲畫面，兒子還被打耳光；對方要求「還錢20萬元」才放人。善化警方17日獲報鎖定作案車輛，前晚在雲林逮獲2名陶姓及高姓、杜姓共4名涉案越籍移工、救出被害人，昨天依擄人勒贖罪嫌將4人移送法辦。

警方調查，4名嫌犯以「幫朋友阿全討3萬元賭資」，15日前將被害人從新北五股區宿舍押走。曾在桃園停留並將阮男手機關機後，又陸續移動到台中、雲林等地躲避警方查緝；17日落腳在雲林一處越籍移工聚集地後，以網路通訊軟體打給阮母要求交付20萬贖款。

善化分局表示，獲報立即與刑事局電信偵查大隊、歸仁分局、市刑大共組專案小組調查；發現阮是失聯移工，透過聯絡電話與可能出沒地區查訪，在宿舍旁掌握可疑車輛追查，18日晚間9點在雲林縣莿桐鄉查獲車輛，並在移工聚集地找到被害人。

警方調查，被害人並沒有與犯嫌有債務糾紛，嫌犯移工為規避擄人勒贖罪嫌，要求被害人配合錄影，錄影存檔在手機內，要讓人以為五個人是在玩樂打鬧，混淆視聽

善化警分局長劉怡宗表示，人身安全保障無國籍之分，只要在國內遭犯罪者迫害，不論本國人或外國人都應立即報案並保持冷靜配合警方查緝，切勿掩蓋部分事實與情資，充份信任警察的偵查能量，警方絕不會辜負所有民眾的支持與期待。

越籍婦人見子穿內褲被打「要求還錢」畫面，報警逮4名同鄉。圖／警方提供
越籍婦人見子穿內褲被打「要求還錢」畫面，報警逮4名同鄉。圖／警方提供

移工 雲林 宿舍

延伸閱讀

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

追憶亞洲歌姬 雲林1月29日「鄧麗君日」開辦系列活動

台灣移工大遊行 400移工上街頭訴求「自由轉換雇主」

「華燈初上」酒客爆料 導演要求摸劉品言內褲也可以

相關新聞

越籍婦人見子穿內褲被打「要求還錢」畫面 報警逮4同鄉

台南善化陳姓越籍婦人日前接到視訊電話，竟然播放阮姓兒子遭4名同鄉限制自由，全身僅單穿一條內褲畫面，兒子還被打耳光；對方要...

詐騙集團大打網美牌 20人受騙 不當牟利300萬元

傅姓男子為首詐騙集團涉盜用網美照，在網路上誘騙男子上鉤後加入博奕平台，誆稱有辦法代操博奕賭盤翻倍獲利，不少受害者嘗到甜頭...

毒品分裝場藏身違建鐵皮車庫 憂被強拆 屋主自拆

新北警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂心為警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方派員現...

兒少性剝削3年成長6成 侯友宜宣導「3不1要」

新北市府今日在板橋區中山國中舉辦兒少性剝削防治戲劇公演暨誓師大會，由莊敬高職表演科學生演出的校園劇，新北市長侯友宜到場觀...

影／佯稱財團高價收購靈骨塔 10名被害人遭詐上億元

台中市南區某開發有限公司黃姓老闆，3年前取得數百名民眾持有靈骨塔的名冊，隨機打電話向這些民眾佯稱欲購買靈骨塔位、骨灰罈琉...

去年交通事故兒童死亡數暴增2倍 多為未用安全配備拋飛

靖娟基金會今天公布去年兒童事故新聞分析，交通事故仍是造成兒童死傷的第一名，共計81人，相較前年交通事故致死的孩子數，更是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。