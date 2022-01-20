越籍婦人見子穿內褲被打「要求還錢」畫面 報警逮4同鄉

台南善化陳姓越籍婦人日前接到視訊電話，竟然播放阮姓兒子遭4名同鄉限制自由，全身僅單穿一條內褲畫面，兒子還被打耳光；對方要求「還錢20萬元」才放人。善化警方17日獲報鎖定作案車輛，前晚在雲林逮獲2名陶姓及高姓、杜姓共4名涉案越籍移工、救出被害人，昨天依擄人勒贖罪嫌將4人移送法辦。

警方調查，4名嫌犯以「幫朋友阿全討3萬元賭資」，15日前將被害人從新北五股區宿舍押走。曾在桃園停留並將阮男手機關機後，又陸續移動到台中、雲林等地躲避警方查緝；17日落腳在雲林一處越籍移工聚集地後，以網路通訊軟體打給阮母要求交付20萬贖款。

善化分局表示，獲報立即與刑事局電信偵查大隊、歸仁分局、市刑大共組專案小組調查；發現阮是失聯移工，透過聯絡電話與可能出沒地區查訪，在宿舍旁掌握可疑車輛追查，18日晚間9點在雲林縣莿桐鄉查獲車輛，並在移工聚集地找到被害人。

警方調查，被害人並沒有與犯嫌有債務糾紛，嫌犯移工為規避擄人勒贖罪嫌，要求被害人配合錄影，錄影存檔在手機內，要讓人以為五個人是在玩樂打鬧，混淆視聽