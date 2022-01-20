兒少性剝削3年成長6成 侯友宜宣導「3不1要」

新北市府今日在板橋區中山國中舉辦兒少性剝削防治戲劇公演暨誓師大會，由莊敬高職表演科學生演出的校園劇，新北市長侯友宜到場觀看表演說，兒少性剝削犯罪日趨嚴重，這3年來成長近6成，向現場百來名國中生宣導網路使用安全，並提醒「不拍照、不分享、不留存、要截圖」的原則，遏止兒少性剝削事件發生。

「噓！不要告訴別人」校園劇中，女學生因被有心人士誘騙，私密照外流遭受威脅，最後在親友與同學鼓勵下走出陰霾，並告訴師長、報警，將加害者繩之以法。侯友宜到場觀賞，稱讚演得很好，並指出近年社群媒體發展蓬勃，各種科技犯罪興起，尤其學生時常使用智慧手機等3C產品上傳照片，或被外界誘惑，誤將私密照分享、傳播給他人，遭有心人士加以利用，藉此控制被害人進行販賣毒品、詐取財物等犯罪行為。

侯友宜指出，這3年來性剝削案急速成長近6成，希望各校做好防制宣導，維護校園安全。據衛生福利部統計，新北市2019年性剝削通報案件共192案（男占11.5%、女占88.5%）、2020年增加到290案（男占21.7%、女占78.3%）、2021成長至325案（男占26.2%、女占73.8%），型態以私密照傳播、散布最多，除了威脅霸凌，也有恐嚇取財的犯罪型態，被害人不限女性，男性受害者比例逐年升高。