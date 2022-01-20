毒品分裝場藏身違建鐵皮車庫 憂被強拆 屋主自拆

新北警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂心為警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方派員現場監管下，僱工自行拆除。

海山警分局偵查隊去年8月初獲報，鄭姓男子（46歲）設籍在樹林區千歲街一處民宅，涉嫌在一樓加蓋鐵皮車庫內，暗藏毒品分裝場，埋伏數日蒐證調查，去年8月12日持搜索票前往查緝，當天鄭男並不在家，是其妹妹開門讓警方入內，當場查扣安非他命3包、毒品咖啡包295包、自定量分裝機、封口機、電子磅秤等。

警方原以為鄭男早一步逃跑，隔天查出鄭男因另涉毒品案件於去年8月11日遭通緝，鄭男因不知已被通緝，當天回家在家門口被樹林警方查緝到案，並依法送新北地檢署歸案後，去年8月11日已羈押在台北看守所內，因鄭男是在住處大門外被查獲，樹林警方無法進入其住處進行附帶搜索，隔天才會為山警方持搜索票上門搜查，在違章車庫內查扣毒品及製毒工具一批。

海山警方去年12月將鄭男依毒品罪嫌除移送新北地檢署，同時提報新北市政府公安聯合稽查小組，由市府拆除大隊及工務局等單位到場實施聯合稽查，確認違建事實明確，並潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標，預計今年1月底進場強制執行拆除。

鄭男家人得知市府強制拆除決心，如委託公家單位拆除還得自行負擔相關費用，提前僱工在今年1月8日自行拆除違建加蓋鐵皮車庫。