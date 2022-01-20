快訊

俄國將出征烏克蘭？拜登的錯亂警告與北約的旁觀者不救

1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒品分裝場藏身違建鐵皮車庫 憂被強拆 屋主自拆

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市海山警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方現場監管下由屋主僱工自行拆除。圖／海山警方提供
新北市海山警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方現場監管下由屋主僱工自行拆除。圖／海山警方提供

新北警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂心為警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方派員現場監管下，僱工自行拆除。

海山警分局偵查隊去年8月初獲報，鄭姓男子（46歲）設籍在樹林區千歲街一處民宅，涉嫌在一樓加蓋鐵皮車庫內，暗藏毒品分裝場，埋伏數日蒐證調查，去年8月12日持搜索票前往查緝，當天鄭男並不在家，是其妹妹開門讓警方入內，當場查扣安非他命3包、毒品咖啡包295包、自定量分裝機、封口機、電子磅秤等。

警方原以為鄭男早一步逃跑，隔天查出鄭男因另涉毒品案件於去年8月11日遭通緝，鄭男因不知已被通緝，當天回家在家門口被樹林警方查緝到案，並依法送新北地檢署歸案後，去年8月11日已羈押在台北看守所內，因鄭男是在住處大門外被查獲，樹林警方無法進入其住處進行附帶搜索，隔天才會為山警方持搜索票上門搜查，在違章車庫內查扣毒品及製毒工具一批。

海山警方去年12月將鄭男依毒品罪嫌除移送新北地檢署，同時提報新北市政府公安聯合稽查小組，由市府拆除大隊及工務局等單位到場實施聯合稽查，確認違建事實明確，並潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標，預計今年1月底進場強制執行拆除。

鄭男家人得知市府強制拆除決心，如委託公家單位拆除還得自行負擔相關費用，提前僱工在今年1月8日自行拆除違建加蓋鐵皮車庫。

海山警分局表示，為淨化社會治安，呼籲民眾平時請多加留意居家周遭可疑處所，如發現不法情事或可疑人士出入，請立即向警察機關反映，警方將嚴密查察，強力打擊犯罪，貫徹市府清除「治安污染源」決心，有效淨化社會治安，營造新北市安居、無毒的優質生活環境。

新北市海山警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方現場監管下由屋主僱工自行拆除。圖／海山警方提供
新北市海山警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方現場監管下由屋主僱工自行拆除。圖／海山警方提供
新北市海山警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方現場監管下由屋主僱工自行拆除。圖／海山警方提供
新北市海山警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方現場監管下由屋主僱工自行拆除。圖／海山警方提供

毒品 違建

延伸閱讀

警破槍枝改造工廠 順便提報違建 一舉除兩惡

影／知名名牌代言新產品 攏是毒！警查扣25種不同包裝

中二補選戰場再滅火 中市府今釐清違建區通知14天自拆

南投原鄉歐風違建兒蓋的 代理鄉長：依法查處該罰就罰

相關新聞

越籍婦人見子穿內褲被打「要求還錢」畫面 報警逮4同鄉

台南善化陳姓越籍婦人日前接到視訊電話，竟然播放阮姓兒子遭4名同鄉限制自由，全身僅單穿一條內褲畫面，兒子還被打耳光；對方要...

詐騙集團大打網美牌 20人受騙 不當牟利300萬元

傅姓男子為首詐騙集團涉盜用網美照，在網路上誘騙男子上鉤後加入博奕平台，誆稱有辦法代操博奕賭盤翻倍獲利，不少受害者嘗到甜頭...

毒品分裝場藏身違建鐵皮車庫 憂被強拆 屋主自拆

新北警方去年查獲毒品分裝場藏身在樹林區一間民宅一樓的違建鐵皮車庫，屋主憂心為警方提報第三方警政強制拆除，日前在警方派員現...

兒少性剝削3年成長6成 侯友宜宣導「3不1要」

新北市府今日在板橋區中山國中舉辦兒少性剝削防治戲劇公演暨誓師大會，由莊敬高職表演科學生演出的校園劇，新北市長侯友宜到場觀...

影／佯稱財團高價收購靈骨塔 10名被害人遭詐上億元

台中市南區某開發有限公司黃姓老闆，3年前取得數百名民眾持有靈骨塔的名冊，隨機打電話向這些民眾佯稱欲購買靈骨塔位、骨灰罈琉...

去年交通事故兒童死亡數暴增2倍 多為未用安全配備拋飛

靖娟基金會今天公布去年兒童事故新聞分析，交通事故仍是造成兒童死傷的第一名，共計81人，相較前年交通事故致死的孩子數，更是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。