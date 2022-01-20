影／佯稱財團高價收購靈骨塔 10名被害人遭詐上億元

台中市南區某開發有限公司黃姓老闆，3年前取得數百名民眾持有靈骨塔的名冊，隨機打電話向這些民眾佯稱欲購買靈骨塔位、骨灰罈琉璃寶座等，該公司願意以高價先行收購，再進行轉售，可加倍提高獲利，共有10名被害人上當，被詐財上億元，經刑事警局中部打擊犯罪中心查獲黃嫌等13人，查扣犯罪所得565萬餘元、4輛名車，警方依詐欺及違反組織犯罪防制條例移送法辦，檢察官裁定黃嫌以10萬交保。

刑事警察局中部打擊犯罪中心，半年前鎖定以黃男（41歲）為首的詐團，查出黃嫌是某開發有限公司負責人，3年前以不詳方式取得數百名民眾持有靈骨搭的名冊，由業務員打電話向持有靈骨塔的民眾，佯稱某財團要高價購買靈骨塔，民眾當初以15萬購買1個靈骨塔，而財團要以50萬高價購買，再進行轉售，被害人信以為真，進行加購靈骨塔。

詐欺集團成員食髓知味，又續續向被害人佯稱塔位售出後，獲利所得將被高額課稅，需再繳納款項以規劃節稅，持續詐騙被害人，經被害人報警處理。

刑事局中部打擊犯罪中心，1月11日持拘票及搜索票，在台中市區兵分14路執行拘提、搜索。查獲主嫌黃男、及招攬業務員共13人到案，並查扣犯罪所得565萬7920元、高級車輛4部(黑色VOLVO休旅車1部、LEXUS自小客車1部、 賓士車2部) 、ROLEX手錶1只、LV包1個、教戰守則5張、教戰筆記本2本、客戶清單1份、靈骨塔DM5份、話術紙條5張、詐騙被害人相關事證資料等證物。