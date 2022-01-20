北檢提訊新店槍擊案嫌犯黃泳群 釐清行凶動機

男子黃泳群涉嫌去年11月22日在新店區槍殺何姓男子後潛逃中國，刑事局於同年12月間將他押解返台，北檢聲押獲准。檢察官今天上午提訊在押的黃泳群，釐清犯案動機。

45歲何姓男子去年11月22日被發現跌落樓梯且頸上有2處槍傷，送醫急救後不治。警方組成專案小組追查，鎖定黃泳群涉重嫌，但黃泳群犯案當天即潛逃出境到中國廈門。刑事局於同年12月8日派員押解黃泳群返台。

黃泳群被押抵台北松山機場後癲癇發作，警方將他押到台北市立聯合醫院仁愛院區就醫，並製作筆錄。檢察官以視訊方式完成複訊，訊後以黃泳群涉犯殺人重罪，且有逃亡、勾串、湮滅證據之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢警偵訊時，黃泳群僅交代當天行蹤及犯案過程，但對動機避重就輕，經檢警連日追查，查出相關線索及方向，懷疑有共犯及教唆者。

為釐清犯案動機及幕後教唆者，檢察官今天上午提訊黃泳群到案，目前仍在偵訊中，預計下午押返台北看守所。