影／知名名牌代言新產品 攏是毒！警查扣25種不同包裝

20歲的陳男年齡不大，卻吸食毒咖啡包已2年，日前經台中市警局刑警大隊查獲，警方查出他有收售毒咖啡包癖好，查扣已吸食過空的毒咖啡包，外觀為LV、AAPE、BURBERRY、小米等25種不同包裝，數量達300多包，警方予以裁罰，並送市府衛生局上法律教育輔導。

中市刑大偵五隊副隊長柯冠宏表示，上周查獲陳男涉嫌吸食毒品，發現陳嫌有收集毒品咖啡包裝袋癖好，他自稱因為覺得這些包裝袋很新穎、酷炫，因此每每自己購買毒品吸食完後，就會將這些包裝袋留下來做紀念，如今這個癖好，反成為吸食毒品鐵證，讓陳嫌百口莫辯。

警方發現該包裝袋數量大約有25種不同的外觀，有「LV、AAPE、BURBERRY、小米」，數量多達300多包，陳嫌說這些都是他這兩年來吸食的「成果」，警方詢問陳嫌「你知道裡面是摻了什麼毒品嗎？」，陳嫌反說「有感覺就好」，讓警方不禁搖頭說「小心吃到送醫院太平間…」。

市刑大查出，販毒集團經常利用Line、WeChat、TikTok、Twitter、Telegram或各類男女、同志等交友軟體販賣毒品咖啡包，而這些都不是普通的咖啡，也不是單一類型的毒品成分，而是摻雜了眾多毒品種類的混合性毒品咖啡包。

毒咖啡包中通常都含有俗稱超級搖頭丸的PMMA及其他毒品例如硝西泮、一粒眠等，因為PMMA是中樞神經興奮劑，而一粒眠等是中樞神經抑制劑，混和在一起服用對身體的危害非常大，加上青少年服用毒咖啡包時常常會搭配酒精或笑氣，更危險。

加上警方查獲的毒品咖啡包裡面混用的毒品純度都很低，可能只有1%，每種毒品都一點點，所以很便宜，市場價格是1包新台幣500至600元，對青少年來說負擔很低。加上施用毒品咖啡包不需要其他額外的工具輔助，更不需要燃燒吸食煙霧；毒品咖啡包的食用方法就是撕開後加入水裡，看起來「跟一般的咖啡、果汁是一樣的」。