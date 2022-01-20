聽新聞
test
0:00 / 0:00
警方圍捕詐欺案嫌犯 車上4人台南停車場就逮
「下車！趴下，不要動！」警方昨天下午3點多，在台南市安平區偵辦詐欺案，循線追緝吳姓主嫌在安平區健康路路邊停車場，三輛車攔截吳嫌一車4人，舉槍威嚇涉案人下車，4人束手就擒，引起路過民眾觀看，拍下警方英勇抓人的一幕。
台南市警一分局偵查隊，19日下午3點多配合刑事局第七大隊第一隊、台南市刑大偵四隊等單位，偵辦投資詐欺案，在執行第四波查緝行動，循線追緝吳姓主嫌在安平區健康路路邊停車場後，三車攔截吳嫌一車4人後，帶同吳姓嫌犯等人搜索詐騙機房及水房據點，查扣詐欺及洗錢等相關贓證物，警詢後，今天將依詐欺取財等罪嫌移送南檢法辦。
由於警方在停車場大動作圍捕，恰巧被路過民眾看到員警英勇制伏嫌犯的瞬間一刻，有人拍下照片在網路流傳。不少民眾得知此事後，紛紛為員警積極辦案表示肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言