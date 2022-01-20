警方圍捕詐欺案嫌犯 車上4人台南停車場就逮

「下車！趴下，不要動！」警方昨天下午3點多，在台南市安平區偵辦詐欺案，循線追緝吳姓主嫌在安平區健康路路邊停車場，三輛車攔截吳嫌一車4人，舉槍威嚇涉案人下車，4人束手就擒，引起路過民眾觀看，拍下警方英勇抓人的一幕。

台南市警一分局偵查隊，19日下午3點多配合刑事局第七大隊第一隊、台南市刑大偵四隊等單位，偵辦投資詐欺案，在執行第四波查緝行動，循線追緝吳姓主嫌在安平區健康路路邊停車場後，三車攔截吳嫌一車4人後，帶同吳姓嫌犯等人搜索詐騙機房及水房據點，查扣詐欺及洗錢等相關贓證物，警詢後，今天將依詐欺取財等罪嫌移送南檢法辦。