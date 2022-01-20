聽新聞
test
0:00 / 0:00

警方圍捕詐欺案嫌犯 車上4人台南停車場就逮

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「下車！趴下，不要動！」警方昨天下午3點多，在台南市安平區偵辦詐欺案，循線追緝吳姓主嫌在安平區健康路路邊停車場，三輛車攔截吳嫌一車4人，舉槍威嚇涉案人下車，4人束手就擒，引起路過民眾觀看，拍下警方英勇抓人的一幕。

台南市警一分局偵查隊，19日下午3點多配合刑事局第七大隊第一隊、台南市刑大偵四隊等單位，偵辦投資詐欺案，在執行第四波查緝行動，循線追緝吳姓主嫌在安平區健康路路邊停車場後，三車攔截吳嫌一車4人後，帶同吳姓嫌犯等人搜索詐騙機房及水房據點，查扣詐欺及洗錢等相關贓證物，警詢後，今天將依詐欺取財等罪嫌移送南檢法辦。

由於警方在停車場大動作圍捕，恰巧被路過民眾看到員警英勇制伏嫌犯的瞬間一刻，有人拍下照片在網路流傳。不少民眾得知此事後，紛紛為員警積極辦案表示肯定。

警方在台南市安平區停車場圍捕詐欺案涉案車輛，車上4人趴在地上束手就擒。圖／民眾提供
警方在台南市安平區停車場圍捕詐欺案涉案車輛，車上4人趴在地上束手就擒。圖／民眾提供
警方在台南市安平區停車場圍捕詐欺案涉案車輛，車上4人趴在地上束手就擒。圖／民眾提供
警方在台南市安平區停車場圍捕詐欺案涉案車輛，車上4人趴在地上束手就擒。圖／民眾提供

詐欺 台南 停車場

延伸閱讀

金門警方辦防搶演練 兩分局劇本大不同各有亮點

去年詐欺案2.4萬件 財損金額50億元

網拍五月天演唱會門票都是假 夫妻檔詐騙百人被逮

疑為討債教訓債務人 彰警埋伏圍捕抓到開槍男　　

相關新聞

警方圍捕詐欺案嫌犯 車上4人台南停車場就逮

「下車！趴下，不要動！」警方昨天下午3點多，在台南市安平區偵辦詐欺案，循線追緝吳姓主嫌在安平區健康路路邊停車場，三輛車攔...

購靈骨塔、種生基祈福改運 刑事局破獲詐騙集團

郭姓男子（46歲）與王姓妻子（32歲）組成靈骨塔詐騙集團，除推銷塔位外，還表示手上有針對活人的風水秘術「種生基」，只要民...

格鬥選手違停嗆警是流氓 警局挺基層開單強調違規在先

台灣格鬥選手陳志晃本月15日凌晨違規停車在台北市大同區民權西路上的紅線，警方上前開單並想搜查車內，陳拒絕後，警方讓他離開...

懷疑外遇...汐止越南移工涉9刀刺殺妻子 殺人罪起訴

越南籍移工范姓男子，懷疑劉姓妻子外遇，涉嫌在新北市汐止區一處貨櫃屋餐廳持水果刀，猛刺妻子9刀致死，犯後躲回宿舍持菜刀自刎...

金門警方辦防搶演練 兩分局劇本大不同各有亮點

農曆春節將屆，金門縣警局金城分局與金湖分局近日都辦理防搶演練，其中金城分局還首次跨海到小金門，與「烈嶼郵局」共同辦理防搶...

涉製造假車禍詐保 宜蘭市代會主席30萬元交保

宜蘭市民代表會主席林智勇去年6月發生自撞車禍意外，維修費估計近百萬元；該車僅投保丙式「車碰車」，他製造追撞假車禍，意圖向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。