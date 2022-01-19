購靈骨塔、種生基祈福改運 刑事局破獲詐騙集團

郭姓男子（46歲）與王姓妻子（32歲）組成靈骨塔詐騙集團，除推銷塔位外，還表示手上有針對活人的風水秘術「種生基」，只要民眾購買「生基位」塔位，不但能改運，還能轉售獲利。夫妻兩人與十多名同夥，誘騙民眾購買靈骨塔，等到民眾想轉售圖利時，卻又斷絕聯繫，至少有30名以上民眾上當，獲取不法金額七千萬元以上。

刑事警察局接獲民眾報案，去年底和這個月12日，陸續發動兩波搜索行動，逮捕郭、王及同夥共19人，查扣電腦、手機、客戶訂單、客戶資料、塔位、生基位買賣契約書、生基寶盒提貨單、業務名片、教戰守則等證物及現金216萬元，並扣押嫌犯名下價值約5千萬元的房產，訊後以詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，郭嫌等人四、五年前成立靈骨塔集團，哄騙民眾靈骨塔後勢看漲，說服購買「骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書」等整套殯葬產品，再陸續以「生基位需要搭配生基寶盒」、「生基寶盒有瑕疵需要補土、貼金箔」等連串話術，誘騙被害人持續加碼。