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購靈骨塔、種生基祈福改運 刑事局破獲詐騙集團

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

郭姓男子（46歲）與王姓妻子（32歲）組成靈骨塔詐騙集團，除推銷塔位外，還表示手上有針對活人的風水秘術「種生基」，只要民眾購買「生基位」塔位，不但能改運，還能轉售獲利。夫妻兩人與十多名同夥，誘騙民眾購買靈骨塔，等到民眾想轉售圖利時，卻又斷絕聯繫，至少有30名以上民眾上當，獲取不法金額七千萬元以上。

刑事警察局接獲民眾報案，去年底和這個月12日，陸續發動兩波搜索行動，逮捕郭、王及同夥共19人，查扣電腦、手機、客戶訂單、客戶資料、塔位、生基位買賣契約書、生基寶盒提貨單、業務名片、教戰守則等證物及現金216萬元，並扣押嫌犯名下價值約5千萬元的房產，訊後以詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，郭嫌等人四、五年前成立靈骨塔集團，哄騙民眾靈骨塔後勢看漲，說服購買「骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書」等整套殯葬產品，再陸續以「生基位需要搭配生基寶盒」、「生基寶盒有瑕疵需要補土、貼金箔」等連串話術，誘騙被害人持續加碼。

嫌犯還會安排日籍男子擔任假買家，與被害人見面表示要高價收購靈骨塔，取信買家不斷加碼投資；去年五月，台北市一名李姓婦人，陸續購買上百個靈骨塔、生基位、骨灰罐，被騙2000多萬元，直到最後聯繫不上嫌犯，才之上當受騙。

刑事局破獲靈骨塔詐騙案，起獲現金、靈骨塔等證物，並逮捕嫌犯共19人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲靈骨塔詐騙案，起獲現金、靈骨塔等證物，並逮捕嫌犯共19人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲靈骨塔詐騙案，起獲現金、靈骨塔等證物，並逮捕嫌犯共19人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲靈骨塔詐騙案，起獲現金、靈骨塔等證物，並逮捕嫌犯共19人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲靈骨塔詐騙案，起獲現金、靈骨塔等證物，並逮捕嫌犯共19人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲靈骨塔詐騙案，起獲現金、靈骨塔等證物，並逮捕嫌犯共19人。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團

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