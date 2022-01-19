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格鬥選手違停嗆警是流氓 警局挺基層開單強調違規在先

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
台灣格鬥選手陳志晃違停遭警方盤查，與警方起口角。記者蔡翼謙／翻攝
台灣格鬥選手陳志晃違停遭警方盤查，與警方起口角。記者蔡翼謙／翻攝

台灣格鬥選手陳志晃本月15日凌晨違規停車在台北市大同區民權西路上的紅線，警方上前開單並想搜查車內，陳拒絕後，警方讓他離開。陳當下碎念「警察好像混兄弟出來的，跟流氓一樣」，事後向1999市民專線陳情並投訴媒體。警方表示，當時陳在車上播放擾人音樂，該處又曾發生治安滋擾事件，才認為有盤查必要，雖引發陳不滿，但盤查過程均屬合法。

15日凌晨1點多，39歲陳志晃開車違停遭警方攔查，盤查過程中，陳與警方起了小口角，陳認為是他依法拒絕警方盤查後，警方才對他不滿開單。

不過，大同分局今天開記者會表示，違停本來就該開單，開單員警盤查認真、執勤落實，大同分局予以肯定。

陳事後向1999市民專線陳情並投訴媒體，他稱現場警員開單過於侵略，警員曾跟他說「你自己刺（刺青）成這樣、有資格說我們是流氓？」。

大同分局回應，是陳先辱罵警方是流氓，不過，盤查理由絕非「刺青」，警方未將「刺青」與壞人畫上等號，盤查原因是陳違規，加上該處是轄內治安熱點，才認為有盤查必要；陳拒絕後，警員也尊重，開單後就離開。

刺青 違停 警察

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