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懷疑外遇...汐止越南移工涉9刀刺殺妻子 殺人罪起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
范男涉嫌持刀刺殺妻子，警方在貨櫃屋外拉起封鎖線。圖／本報記者翻攝
范男涉嫌持刀刺殺妻子，警方在貨櫃屋外拉起封鎖線。圖／本報記者翻攝

越南籍移工范姓男子，懷疑劉姓妻子外遇，涉嫌在新北市汐止區一處貨櫃屋餐廳持水果刀，猛刺妻子9刀致死，犯後躲回宿舍持菜刀自刎頸部，幸好警方及時到場阻止送醫保住一命。士林地檢署偵結，認定范涉嫌刺殺髮妻事證明確，依照殺人罪嫌起訴。

2021年11月23日晚上9時許，范懷疑25歲劉妻外遇在汐止康寧街爆發爭執，先經妻子的同事勸阻後，2人轉移到貨櫃屋餐廳談判，范涉嫌持菜刀要求妻子和外遇男子斷絕關係，打視訊電話給越南親友，這時范的朋友趁范不注意拿走菜刀，但仍無法阻止憾事。

起訴指出，28歲范懷疑妻子外遇，再加上財務問題發生爭執，涉嫌持餐廳的水果刀，朝妻子頸、肩、胸部等部位，猛刺9刀，導致多處銳器傷，大量出血當場倒臥血泊休克死亡。

范殺妻後棄置水果刀，帶走餐廳1把菜刀，躲回福德二路的宿舍，警方獲報到餐廳後，隨即趕往宿舍抓人，發現范持菜刀自刎頸部，當場制止，經人送醫急救，范的頸部有10公分撕裂傷，抽血檢驗含有血液酒精濃度118。

全案范男涉嫌殺人後自刎，經搶救後脫離險境，隨即遭拘提到案，為殺人行為負責，士林地檢署檢察官依照現場監視器、相驗屍體證明書等證據，認定殺人事證明確，依殺人罪嫌起訴。

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范男涉嫌殺妻後，持刀自刎。圖／本報記者翻攝
范男涉嫌殺妻後，持刀自刎。圖／本報記者翻攝

殺人 外遇 宿舍

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