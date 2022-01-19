快訊

本土確診10例、境外44例 西堤案相關幼兒園一家四口也染疫

北市校外教學、畢業旅行暫緩到2月底 課輔延後或改線上

金門警方辦防搶演練 兩分局劇本大不同各有亮點

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

農曆春節將屆，金門縣警局金城分局與金湖分局近日都辦理防搶演練，其中金城分局還首次跨海到小金門，與「烈嶼郵局」共同辦理防搶演練，金湖分局則模擬2名歹徒自台灣入境金門洗劫後逃跑，由於演練過程逼真，還荷槍實彈，一度引起民眾圍觀與討論。

有鑑於春節連假期間各金融機構及財務匯集處所均有大量資金流通，民眾也會提領大量現金，成為歹徒覬覦下手目標，易發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件。為防範不法情事發生，

金城分局此次首度跨海到烈嶼地區進行防搶演練，警方以配合烈嶼地理環境特色方式呈現，模擬進入郵局搶劫的2名搶匪，當中還安排警察寶寶與民眾合力制伏其中1名搶匪，另1名搶匪則趁亂開車逃逸，警方立即指派警力至各重要路口及九宮碼頭攔截圍捕，搶匪逃往羅厝漁港，因想強搶漁船逃逸未遂而躲藏在漁船內，警方最終組成攻堅小組攻堅，順利將搶匪緝捕到案。

金湖分局則在「土地銀行金門分行新市里辦事處」舉辦防搶演練，模擬2名歹徒自台灣入境金門後，戴安全帽、口罩，分持刀、槍行搶，行員見狀伺機按下警鈴，通報警方迅速到場圍捕，荷槍實彈警方迅速趕到現場，並規劃攔截圍捕點查緝，最後在警方部署攔截點，順利將2名搶匪緝獲歸案，由於演練過程逼真，引起民眾圍觀。

金城、金湖分局表示，警政署規劃自111年1月24日22時起至2月7日24時，為期15天，展開加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸。另外警方也提醒民眾或商家，春節連假期間如有護鈔等相關需求，有可逕向轄區分駐(派出)所申請。

金城分局首度跨海到烈嶼地區進行防搶演練，搶匪最終被警察寶寶與民眾合力制伏，看起來很有趣。圖／警方提供
金城分局首度跨海到烈嶼地區進行防搶演練，搶匪最終被警察寶寶與民眾合力制伏，看起來很有趣。圖／警方提供
金城分局首度跨海到烈嶼地區進行防搶演練，進入郵局搶劫的2名搶匪，最終被警察寶寶與民眾合力制伏。圖／警方提供
金城分局首度跨海到烈嶼地區進行防搶演練，進入郵局搶劫的2名搶匪，最終被警察寶寶與民眾合力制伏。圖／警方提供
金湖分局的防搶演練還延伸到戶外，荷槍實彈警方在部署之攔截點，順利將2名搶匪緝獲歸案。圖／警方提供
金湖分局的防搶演練還延伸到戶外，荷槍實彈警方在部署之攔截點，順利將2名搶匪緝獲歸案。圖／警方提供
金湖分局的防搶演練還延伸到戶外，警方大陣仗逮人，不少路過的民眾還以為在拍電影。圖／警方提供
金湖分局的防搶演練還延伸到戶外，警方大陣仗逮人，不少路過的民眾還以為在拍電影。圖／警方提供

金門 春節

延伸閱讀

影／喜感刑警扮搶匪「追夢人」 三年三部曲今結局逆轉

發現海中的皮卡丘！金門退休教師與素人記錄金門海蛞蝓

桃園警演練銀行防搶 飾演「歹徒」體溫過高被擋門外

金門垃圾減量40% 環保署：落實分類值得效法

相關新聞

台中烏日警分局長甫交接 寢室吐血送加護病房觀察

台中市警局17日才進行12名高階警官調整，豐原警分局長吳銘淵調烏日警分局，未料交接隔天凌晨，吳就在寢室吐血，趕緊以手機聯...

退休警涉包庇賭場案再多一人 仁武警30萬交保

高雄市仁武警分局陳姓退休員警涉嫌包庇德州撲克餐廳違法賭博，本月6日依收受賄賂等罪嫌收押陳男與2名業者，檢方深入調查，昨前...

涉製造假車禍詐保 宜蘭市代會主席30萬元交保

宜蘭市民代表會主席林智勇去年6月發生自撞車禍意外，維修費估計近百萬元；該車僅投保丙式「車碰車」，他製造追撞假車禍，意圖向...

「金勤區」被罵到臭頭 彰縣去年仍阻詐逾2.5億獲警光獎

彰化縣警察局為防制金融詐騙，去年6月起推動「金勤區」，要求轄內有金融機構的員警，加銀行行員的私人LINE，並祭出獎懲，卻...

影／盤查密錄器曝光！男身揹4條通緝 急衝警逃逸

發生在今天凌晨1時30分許，兩名新北市新莊警分局新莊所攀、陳兩警，於中港一街盤查一輛BMW休旅車，被20歲潘姓駕駛假意受...

姐妹失散66年終團圓 南警尋人任務使命必達

黃姓婦人的父母因家貧，在她10歲時將年僅2歲妹妹送給人領養，她自覺逐漸老邁，再不找回失散多年妹妹相認，恐再無機會團圓，鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。