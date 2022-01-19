金門警方辦防搶演練 兩分局劇本大不同各有亮點

農曆春節將屆，金門縣警局金城分局與金湖分局近日都辦理防搶演練，其中金城分局還首次跨海到小金門，與「烈嶼郵局」共同辦理防搶演練，金湖分局則模擬2名歹徒自台灣入境金門洗劫後逃跑，由於演練過程逼真，還荷槍實彈，一度引起民眾圍觀與討論。

有鑑於春節連假期間各金融機構及財務匯集處所均有大量資金流通，民眾也會提領大量現金，成為歹徒覬覦下手目標，易發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件。為防範不法情事發生，

金城分局此次首度跨海到烈嶼地區進行防搶演練，警方以配合烈嶼地理環境特色方式呈現，模擬進入郵局搶劫的2名搶匪，當中還安排警察寶寶與民眾合力制伏其中1名搶匪，另1名搶匪則趁亂開車逃逸，警方立即指派警力至各重要路口及九宮碼頭攔截圍捕，搶匪逃往羅厝漁港，因想強搶漁船逃逸未遂而躲藏在漁船內，警方最終組成攻堅小組攻堅，順利將搶匪緝捕到案。

金湖分局則在「土地銀行金門分行新市里辦事處」舉辦防搶演練，模擬2名歹徒自台灣入境金門後，戴安全帽、口罩，分持刀、槍行搶，行員見狀伺機按下警鈴，通報警方迅速到場圍捕，荷槍實彈警方迅速趕到現場，並規劃攔截圍捕點查緝，最後在警方部署攔截點，順利將2名搶匪緝獲歸案，由於演練過程逼真，引起民眾圍觀。