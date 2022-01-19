休旅車深夜拒檢趁隙逃逸 新莊警遭拖行百公尺

新北市新莊分局員警今天凌晨1時許攔查一輛黑色BMW休旅車，駕駛假意配合後加速逃逸，一名員警緊抓車門遭拖行百公尺受傷，另名員警對空鳴2槍後，對方仍趁隙逃逸，警方正全力追緝。

新莊警分局發布訊息說明，新莊派出所葉姓及陳姓警員今天凌晨1時許於中港一街138號前盤查違停黑色BMW休旅車，駕駛假意配合盤查時，竟趁隙踩油門加速逃逸。

警方表示，這名駕駛不僅衝撞警用機車，也不顧當時仍緊抓車門的葉姓警員，員警遭拖行造成四肢及背部多處擦挫傷，送醫治療後已無大礙，陳姓警員見狀雖對空鳴2槍，但仍讓對方逃逸。

警方表示，稍早在中信街36巷附近尋獲涉案車輛，駕駛棄車逃逸，警方已成立專案小組並掌握駕駛資料，現正全力追緝中。