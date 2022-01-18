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刑事局9警官異動 打詐科長調緝毒大隊長

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

警政署今天發布刑事局內部人事案，有9名警官異動，包括2名新任大隊長，其中紀錄科長張文源調偵三大隊長，他出身專責經濟犯罪的偵七大隊，目前兼辦打擊詐欺犯罪中心業務，「跨領域」調專責緝毒的三大隊，讓不少局內人士感到意外。

這波調動是因內政部12日發布高階警官調整，刑事局偵三大隊長蕭瑞豪調新北市刑警大隊長、偵查科長詹志文調新北金山分局長、偵九大隊長蔡坤益調桃園龍潭分局長，警政署及刑事局檢討派補。

紀錄科長張文源、國際科長鄢志豪分調偵三、偵九大隊長；其餘單位主管部分，偵三大隊副大隊長王耀輝升偵查科長、公關室主任李泱輯調國際科長、督訓科督察徐釗斌調紀錄科長、預防科秘書陳義宏調公關室主任。

另外，國際科秘書林明俊調預防科兼辦165反詐騙業務、偵查科研究員李宏倫調毒品查緝中心、偵七大隊副大隊長黃國師兼辦打詐中心業務。

相關人員明天到任，至於督察、秘書、副大隊長遺缺，將牽動縣市刑警大隊長，後續檢討調整。

警政署發布刑事局內部人事案，有9名警官異動，包括2名新任大隊長。記者李奕昕／攝影
警政署發布刑事局內部人事案，有9名警官異動，包括2名新任大隊長。記者李奕昕／攝影

桃園 毒品

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