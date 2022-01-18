影／台中3位好老闆捐850萬 中警獲執勤利器守民安全

台中市長盧秀燕去年初在議會備詢時，有議員建議添購防砍衣、防暴鋼叉等先進應勤裝備，協助警方守護市民，台中市健豪印刷、台灣柏釧、台覲實業三家業者率先拋磚引玉，聯合捐出850萬，協助台中市警局添購相關應勤設備，經業者趕工後昨天已送抵市警局，市警局將依序發放給基層使用。

台中市警局長蔡蒼柏說，非常感謝3家民間企業，在雪中送溫暖，及時捐贈最新的防護裝備，另外也肯定全體警察同仁在維護台中市治安、交通、為民服務、整體各項刑案偵防績效、提升服務品質等工作都有優異的表現，希望此次捐贈能給予基層員警最充實、最安全的應勤裝備，以因應各種突發狀況。

台中市警局表示，此次獲贈的850萬執勤設備，包括防砍衣、防割袖套、戰術手套、防暴鋼叉及套索器等裝備，其中防砍衣、防割袖套、戰術手套可有效提升執勤時的保護能力；另使用防暴鋼叉，在防制暴力發生時，提供員警與歹徒或精神病患保持安全距離，進而控制其行動之用，以降低受傷風險。